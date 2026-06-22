Hanginiz özde “mutlak butlan” değilsiniz?

Yaklaşık 8,5 milyar insan içinde biri de sensin. Sen çok özelsin, biriciksin eşin benzerin yoktur. Onun içindir ki kayıtsız şartsız saygı değersin. Paha biçilemez donanıma sahipsin. Ne var ki kendi güç ve kudretinle “mutlak butlan”sın.

Netice itibarı ile mutlak iradenin tercihi ile var olan bir öznesin. Bu tercihe mazhar olmanın, değerinin farkında mısın? Bu tercih ediliş mutlu olmak için tek başına yeterli bir sebeptir.

Bunca yıl yaşadın. Nice güzelliklere tanık oldun. Kaç nefes alıp verdin? Kaç çeşit nimet tattın? Nimet olmayan ne var ki! Kaç akşam uyudun, kaç akşam dirildin? Bir bakıma kaç kez ölüp dirildin? Kaç çeşit ses duydun? Seni sevindiren sesler hangileri? Ya korkutanlar! Sence güzel nedir? Kaç güzelliğe tanık oldun? Baktığını gördün mü? Gördüğünü anladın mı? Anladığını yaşadın mı? Yaşamakla kendine ve çevrene ne gibi faydalar sağladın? Faydan mı, zararın mı çok?

Varlık âlemine gelmende ne gibi dahlin oldu? Herhangi bir emek harcadın mı? Bir bedel ödedin mi? Hayata gelmede bir hakkın var mı? Yok yok yok. O halde kimle kaimsin? Hiç olmayabilirdin, taş toprak olabilirdin, bitki hayvan olarak yaratılabilirdin. Ne var ki insan olarak tasarlandın. Ancak ne kadar insan olabildin? Biri; “ Acı duyuyorsan canlısın, başkasının acısını duyuyorsan insansın” der. Bu bağlamda çevrende ne kadar insan var, söyleyebilir misin?

Makro âlemdeki sınırlar nereye kadar, tahayyül edebilir misin? Mikro alemdeki canlı ve zerreciklerin hangi sistemle çalıştıklarını biliyor musun? Sahi sen neyi biliyorsun? Bildiklerinin bilmediklerine oranını yüzdelik olarak ifade edebilir misin?

İnsan olarak sen bir sistemsin. Sende birçok alt sistemler var. Bu sistemlerin en küçüğü hücre ve mikro organizmalardır. Ne kadar da çok taşıyorsun. Bu mikropların bir kısmı senin sağlığına hizmet ederken, bir kısmı da senin hayatını tehdit etmektedir, farkında mısın?

Diğer alt sistemler; dolaşım, sindirim, boşaltım ve duyular( görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma) dır. Bu sistemler insanın yaşamasını, gelişmesini ve devamlılığını sağlar. Aynı zamanda insanın biyolojik yanını teşkil eder.

İnsan en basit biçimiyle; biyo-psiko-sosyal bir varlık olarak tanımlanır. İnsanın biyolojik yanı ile birlikte psikolojik ve sosyal yanının olduğunu ifade eder. İnsanı insan yapan en önemli yanı duygusal zenginliğidir. İnsandan duyguları çıkardığınızda mekanik bir robotla karşı karşıya kalırsınız. Sağlıklı insan duygularını terbiye eden ve yerli yerinde yöneten kişidir.

Her sistem belli kural ve esaslar üzerinde çalışır. Kuralların olmadığı yerde kargaşa, keyfilik, kaos ve gücün üstünlüğü vardır. Hak, hukuk, adalet vicdan ve insafın olmadığı yerde butlanın saltanatı vardır.

İnsan davranışlarını üç alanın birlikteliği ile gerçekleştirir. Bu alanlar; zihinsel öğrenmelerin kodlandığı bilişsel alan, duygusal öğrenmelerin kodlandığı duyuşsal alan ve kassal öğrenmelerin kodlandığı psikomotor alandır. Kısaca; eylem önce beyinde anlamlandırılır, gönülde kabul veya reddedilir, sonra gerektiği gibi yapılır.

Mutluluk; bu üç alanın sağlıklı, dengeli yönetilmesi ile mümkündür. İnsanın en önemli yanı potansiyel donanımı ile birlikte sahiplenmiş olduğu değerlerdir. Duygular; sevinç, korku, umut, endişe, heyecan, sevgi, nefret, hırs ve sınırsız isteklerdir.

Hangimiz başarılı, mutlu, sağlıklı ve ebedî yaşamak istemeyiz? İstemek insanî bir duygudur. İstemek; insanı gelişmeye, değişmeye, çalışmaya zorlayan hareket gücüdür.

Unutulmamalıdır ki her nesne, her sistem karşılığının bulunmasıyla anlamlıdır. Netice itibarı ile;

Hayat bir kurgu, iyi bir oyun/ Oyun bir sınav farkında olun,

Her gelen yolcu, gidecek elbet/ Öyleyse sabret, şükret, dua et.

Okuduğunun, anladığının, yaşadığının farkında mısın?

“Mutlak butlan” olmamak için hayatı anlamlı yaşıyor musun?

