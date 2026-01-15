"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Her yeni yıl yeni bir başlangıçtır

ALAEDDİN ERDOĞAN
15 Ocak 2026, Perşembe
Verimlilik; hedefe ulaşılma derecesi ile değerlendirilir. Bunun için hedeflerin belirlenmesi öncelik teşkil eden bir mecburiyettir.

Üstad “Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim! Şu mübarek kelime İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın hal diliyle dilden düşürmedikleri zikirdir” der. Her insan kendi hayat gemisinin kaptanıdır. Kaptanların sefere yelken açarken “vira bismillah” demeleri bu kabilden bir gelenektir.

Her yılın bitmesi, hayat binamızdan 365 tuğlanın eksilmesidir. Bu tuğlaların tamamının bitmesi ömrümüzün sonlanması anlamını taşır.

Mensubu olduğumuz İslâm dininin peygamberi; “İki günü eşit olan ziyandadır.” der. Bunun anlamı bugünümüzün dünümüzden, yarınımızın bugünden daha iyi olması gerektiğidir.

Ameller niyetlere göre değer taşır. O halde geleceğe yönelik niyetlerimiz ve bu niyetlerimize göre eylemlerimiz olmalıdır.

“Vakit nakittir” diye bir deyimimiz vardır. Söz konusu vakit anlamlı yaşanırsa  yatırım aracına dönüşür. İnsanın varoluş sebebi taallümle tekâmüldür. Yani eğitimle gelişmesi ve mükemmelleşmesidir.

Mükemmel insan olmak nedir? İnsanın değerlerle donanması ve duygularını doğru yönetmesidir. Bu donanma ve yönetme sonucunda insanın kendi kabiliyetlerini ve ilgilerini bilmesi buna göre kendini geliştirmesi; bu gelişim süreci sonunda kendine, ailesine, ülkesine ve insanlığa yararlı bir unsur haline gelmeye çalışmasıdır.

Bütün bu gerçeklerle birlikte objektif bir bakışla yaşanmışlıklarımızı değerlendirmek, özeleştiri yapmak, yapılan yanlışlardan ders çıkarmak her birimiz için esas olmalıdır.

Her yeni yılın yeni bir başlangıç olduğu gerçeğinin farkındalığında yapılması gerekenlerden biri, hedefler belirlemektir. Bu hedefler yakın ve uzak, özel ve genel olarak belirlenir. Yakın hedefler bugün, bu yıl yapabileceklerimiz; uzak hedefler ise yakın hedefleri gerçekleştirme sonucunda kazandığımız kişiliğimiz, eserlerimiz ve topluma sağlayacağımız katkılardır.

İkinci adım planlamadır. Plan neyi, nerede, nasıl, ne zaman, ne kadar sürede ve hangi araçlarla yapılacağını gösteren tasarımdır.

Üçüncü adım uygulamadır. Planlama uygulama için yapılır. Başarı, doğru uygulamaların doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerle elde edilen bir sonuçtur. Azmin aşamayacağı engel yoktur. Mesele azim ve sebatla çalışmaktır. Başarı, bilgi tutum ve beceri ile kazanılır.

Problem çözmede problemi tanımlama, analiz etme, mevcut imkanları gözden geçirme, destek alma ve eyleme geçme ile sağlanır.

 Dördüncüsü, değerlendirmedir. Niceliklerin yorumlanmasıdır; az-çok, iyi-kötü, büyük-küçük, başarılı-başarısız gibi. Değerlendirme yapabilmek için ölçüm yapılmalıdır. Yapılan ölçümler belirli, güvenilir ve geçerli olmalıdır.

Yeni yılın eski yıldan daha verimli, sağlıklı ve huzurlu geçmesi dileklerimle.

