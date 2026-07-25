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25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Araştırmak

Ali BEYKOZ
25 Temmuz 2026, Cumartesi
Son zamanlarda “Senaryo yazma” konusunda eğitimler verirken ısrarla belirttiğim bir konu var, her konuda bilgi sahibi değiliz. Hayal dünyamızda bir çok kahraman ve olay yazıyoruz. İzleyiciye doğru bilgi vermeliyiz..

Bir hikâyeyi ne kadar çok bilirseniz o kadar iyi aktarabilirsiniz… Bunun için senaryoyu yazmadan önce araştırmanız lazımdır.. 

Eski bir bisiklet yarışçısının hikâyede yeri varsa yarış bisikletlerini özelliklerini yarış formatlarını önceden araştırmak gerekir… 

Hastalıkla ilgili bir sahne varsa ve ölümcül bir hastalıksa bu yazdığınız, doktor danışmanınız olmalı.. Ölümü beklenen hastanın grip olduğunu belirtemezsiniz…

Bu doğru bilgi senaryoda olduğu gibi romanda, hikayede de olmalıdır. Yanlış bilgi ile hiçbir yazı yazılamaz.. 

Çok farklı hikayeler okuyarak hayal dünyamızı renklendirmeliyiz. Bunun için bir romana başladım. Romanı alma hikayemi de yazmak istiyorum. Şehirlerin günleri olur.. Hatay günlerinde künefe, Gaziantep günlerinde baklava, ...çiğköfte,... olur. Bu şehrin günlerinde çok sayıda kitap vardı. Bizim yazarımız meşhur diye latife yapmışlardı kitapları satanlar…

Bir eşkıyanın hayatını anlatıyor hikayesi çok güzel diye reklamını yapmışlardı. Kitabın arkasında bilgileri okuyunca ilgimi çekmişti alıp tatil programının içinde okumaya başladım.. 

İki konuda çok bilgili olduğunu zanneden insanlarla çevrili olduğumuz için bu konularda neredeyse hiç araştırma yapılmaz. Birisi futbol, bu konumuz dışında olduğu için bir kenara bırakıyorum. Diğeri İslami konular. Bu konuda da herkes âlim olduğunu zanneder ..

Söz konusu romanı okumaya başladım, klasik bir konu; kız ve erkek birbirlerini seviyorlar, erkek askere giderken “Beni bekle..” diyor öbürü bekleyeceğini söylüyor fakat kızın ailesi birine bu kızı veriyor. Verilen kişinin isminin başında Deli var... Kız ve Deli... Başbaşa kalıyorlar, Kız; “İki rekat namaz kılmam lazım” diyerek diğer odaya giriyor. Romanın yazarı bu ikisi arasında olan bir nikah yazmamış fakat nikah olmadan ne kızın ailesi nede erkek tarafının ailesi bunları başbaşa bırakmaz. Kız evde yangın çıkartıyor ve pencereden kaçıyor. Dışarıda askerden kaçan esas karakter bunu alıp bir başka yaylaya, ablasının evine götürüyor. Ablası başlarına bir hal gelir korkusuyla apar topar nikahlarını yaptırıyor.

Kız neredeyse bir günde iki kere farklı iki kişi ile nikahlanıyor. 

Haydi yazarın gözünden kaçtı, yazdı. Kitabın editörü nasıl atladı?

Sosyal medyadan yazarı bulup ulaştım, durumu ilettim. 

Verdiği cevapta; ”...Bu bir kurgu roman, gözümden kaçmış olabilir. İlginiz için teşekkür ederim.” İnceleyip detaylı bilgi vereceğini de yazmıştı.

Yazarın bu konuyu bilmesi lazım, bilmiyorsa sorması, araştırması lazım... 

Romanı o haliyle bıraktım okumaktan vazgeçtim.

Okunma Sayısı: 268
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