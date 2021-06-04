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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Adalet ve meşveret (meclis) kabul etmeyenler...

Ali FERŞADOĞLU
04 Haziran 2021, Cuma
Kendimizi oyalayıp boyalamayalım.

Hak ve hürriyetlerin, demokrasinin geçerli olduğu ülkelerdeki gelişmişlik, zenginlik, düzen ve adalet ile İslâm âlemini müşevveş, perişaniyetini kıyaslayalım:  

Bizi ilmî, siyasî, idarî, askerî, ailevî ve eğitim sistemindeki istibdattır/baskıdır. Harika kabiliyet ve zekâlar, baskı altında yok ediliyor. (ESDE, Münâzarât, yeni tanzim, s. 159-160)  

Evet, İslâm âlemini perişan eden zehirleyen, sefalet derelerine atan  

- Asr-ı Saaddeti hak ve hürriyetlerin,  

-Hakikî cumhuriyetin, demokrasinin,  

- Hukuk üstünlüğünün, adaletin,  

- Hz. Ömer (ra) devrindeki gibi şeffaflığın, sorgulamanın olmayışıdır. Yani, istibdadın, baskının, diktatörlüğün varlığıdır. Bir yerde şeffaflık yoksa, yani, kişi, yönetici sorgulanamazsa, murakabe edilmezse istibdat ve keyfilik hâkim olur.  

“Meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (setlenmiş, kapalı) olur; istibdatta ise açıktır.” (Bediüzzaman, Münâzarât, Enstitü/internet, s. 39) Ülkenin kaynakları yağmalanıyor! 

Bizi geri bırakan, perişan eden sebeplerden beşincisi, “Çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdattır.” (Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, Enstitü/internet, s. 79) 

“Tedenninin mühim bir sebebi bazı rüesa ile haksız olarak millete fedakârlık iddia eden sahtekâr hamiyetfüruşlar veya velâyeti dâvâ eden ehliyetsiz bazı müteşeyyihlerdir...” (Bediüzzaman, Münâzarât, Enstitü/internet, s. 55) 

Yani, gerilememizin bir sebebi, bazı reisler ile millete fedakârlık iddiasında, yani, hamiyet taslayan, millete hizmet ediyorum havasında olan, kendini beğenip hamiyetli olduğunu iddia eden, hamiyetli olduğunu göstermeye çalışan, fedakârlık taslayan sahtekârlar… Ve evliyalık iddiasında bulunan şeyhlik taslayan ehliyetsizlerdir.  

Ve bizi perişan eden, “Riyaset-i şahsiyedir.” (Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 196) 

Yani, tek adam yönetimi, müstebit sistemdir. 

İşte ülkenin hal-i pürmelali!  

“İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrûtiyet, adalet ve Şeriattır. Padişah, Peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halîfedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa, Peygambere tabi olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar.” (Bediüzzaman, Divan-ı Harb-i Örfî, s. 23) Bugün İslâm âlemini resmî ve onlara bağlı gayr-i resmî haydutlar yönetiyor! 

Gözümüzü açalım artık! 

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