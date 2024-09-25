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25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Âile can derdinde, iktidar yağ derdinde!

Ali FERŞADOĞLU
25 Eylül 2024, Çarşamba
Bir okuyucumuz, “İktidar âile için gerçekten ne tedbirler alabilir?” diye sordu.

Hükümet, iktidar; insan ve toplum davranışlarını hukuk ve kurallar çerçevesinde etkileme, yönlendirme, denetleme gücüne sahip meşru organdır. Son beş senedir uyuşturucu alışkanlığı yüzde 18 artmış ve ilkokullara inmiş. Ne acı ki, bu artışın ağırlık merkezini gençler ve hanımlar teşkil ediyor. Kemalist eğitim sistemi, ilkokuldan üniversiteye kadar genç beyinleri iğdiş etmeye devam ediyor.

İktidar, Anayasa’nın 41. ve benzeri maddeleri hayata geçirmeli: “Aile, Türk toplumunun temelidir… Devlet, âilenin huzur ve refahı, özellikle ana ve çocukların korunması, âile eğitim ve öğretimi ile ilgili gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.”1 Ve, “Şiddete maruz kalan veya şiddet tehdidi altındaki kadınlar, çocuklar, âile bireyleri ve şiddet mağduru olan herkes kanunun sağladığı koruma tedbirlerinden yararlanma hakkına sahiptir” şeklin-deki 6284 Sayılı Kanununu uygulamalı. Başta Meclisi, anayasal kuruluşları harekete geçir-meli. Toplumun temel dayanağı âileyi gayr-i meşru yayın ile inanç, örf, geleneklerini tahrip eden film, dizi ve programları meşru çizgiye çekmeli. STK (Sivil Toplum Kuruluşlarını) harekete geçirip meşru faaliyetlerini desteklemeli, teşvik etmeli!

Ne yazık ki iktidar, “O makam senin, bu makam benim, o ihale senin, bu ihale benim” yarışı içinde. Aile ise can derdinde! 

Samimi olanlar şu hassas meseleye kilitlenmeli: “Eyvah!” dedim. “İnsanın, hususan Müslümanın tahassungâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış?’ dedim. Sebebini aradım. Bildim ki, nasıl İslâmiyetin hayat-ı       içtimaiyesine ve dolayısıyla din-i İslâma zarar vermek için, gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesâtıyla sefahete sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de biçare nisâ taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim.”2 Dikkat: Âile çökerse devlet de çöker, dünya da çömer, âhiret de çöker!

Açın gözlerinizi ve ayağa kalkın ey şefkat karamanı anneler, hamiyet kahramanı babalar!

Dipnotlar:

1-Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.; 2-Lem’alar, Enst./intr., s. 203.

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