BOP, AB ve Nasraniyet

Bir İslâm ülkesi olarak Türkiye 2000’lerde nerede ise bir “hak, hürriyetler, adalet, refah ve medeniyet projesi” olan AB’ye giriyordu.

Bunu istemeyen II. Avrupa (ifsat komiteleri) ve müstebit Kemalist sistem, “dindar siyasalcıları” iktidara itme projesiyle buna mani oldu. Aslını isterseniz bu proje, 1989 yıllarında geliştirildi: Komünist sistem, İslâmiyet ve Müslüman İseviler tarafından resmen çökertildi. Demirperdenin duvarları yıkıldı. Hürriyet/demokrasi havası da İslâm ülkelerine doğru yayılmaya başladı. İslâm ülkeleri “BOP” ve “Arap Baharı” çerçevesinde durdurulmak istendi. 28 Şubat 1998 darbesiyle Demokratlar uzaklaştırıldı; “hürriyete/demokrasiye, AB’ye” karşı ve gerçekten acemi olan “dindar siyasalcılar”ın iktidarına zemin hazırlandı. Türkiye’nin de AB’ye girmemesi, baştan ayağa yasaklarla dolu anayasanın değişmemesi için Kemalizm “dindarlarla” ayağa kaldırılmak istendi. Ve 2011 yılından sonra bilhassa Türkiye ve İslâm âleminde fertler fertlere, aileler ailelere, cemaatler cemaatlere düşman edildi; biribirine kırdırılıyor! Üstadımızın deşifre ettiği Deccalizm/Süfyanizm/Kemalizme bağlı “komiteler”, başta ahmak “dindar siyasalcıları” kullanarak ülkeyi kaos ve krize soktu! Bediüzzaman, Batı medeniyeti ve Hırıstiyanlık hakkında şu teşhisi koyar: “Nasraniyet ya intıfâ veya ıstıfâ edip İslâmiyete karşı terk-i silâh edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intıfâ bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 454) Ne olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar, meali şöyle olan âyet tahakkuk edecektir: “Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla (kuru lâf kalabalığıyla) söndürmek istemektedir. Oysa Allah, Kendi nurunu tamama (başarıya) eriştirecektir; kâfirler hoş görmese bile.” (Saff Sûresi, 61/8) Türkiye önünde sonunda AB’ye girecektir, Kur’ân hakikatlerini, ezanı, namazı, İslâm ahlâkını, camiyi, minareyi, Müslümanın şefkat, merhamet ve barışı da oraya taşıyacaktır! Zındıklar, II. Avrupa zalimleri, Asya münafıkları, Kemalistler ve ahmaklar istemese de!

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