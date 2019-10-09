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9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Çalışma ahlâkı ve hal-i pürmelalimiz (2)

Ali FERŞADOĞLU
09 Ekim 2019, Çarşamba
Başıboşluk ve işsizlik, harama ve kirliliğe sevk etme tehlikesi taşır.

Boş insan, boş vakitlerini boş şeylerle doldurmakla kalmaz, pek çok tehlikeli ve zararlı alışkanlıkları ve fiilleri de işleyebilir. Hırsızlıktan kumara, alkolden uyuşturucuya, dolandırıcılıktan başka kötü alışkanlıklara ve dolayısıyla cinâyetlere kadar bir sürü zincirleme kirlilik içerisine girebilir. Çünkü, bütün meşekkatin anası, rezaletin yuvası, tembellik ve rahatlık meylidir. Bu, sihirleyici bir cellât gibi insanı tutar, duygu istidât ve kàbiliyetlerini öldürür.

Bu arada, İslâmın şartlarını yerine getiren Müslümanın, yapmış olduğu bütün çalışmalarının ibâdet hükmüne geçtiğini bilmesinin, ona ayrı bir şevk, ayrı bir zevk, ayrı bir heyecan verdiğini hatırlatalım.

Şu vecîze, çalışmanın, faaliyetin iksirini, özünü taşımıyor mu? “Sükûn ve sükûnet, atalet, yeknesaklık, tevakkuf; bir nevi ademdir, zarardır. Hareket ve tebeddül; vücuttur, hayırdır. Hayat harekatla kemalini bulur; beliyyat vasıtasıyla terakkı eder.” 1

Müslüman izzetlidir, başkalarına avuç açması şanına yakışmaz; çalışmak zorunda. Aslında hadîs-i şerîflerdeki çalışma hakkındaki uyarılar, çalışmanın ehemmiyetini anlatmaya yeter.

“Allah’a yemin ederim ki, bir kimsenin ip alıp sırtıyla odun taşıyarak rızkını kazanması, birisine gelip de bir şey istemesinden daha hayırlıdır.” 2

Peygamberimiz (asm) “Sizden birinizin, Allah yolunda çalışması, yetmiş sene nafile namaz kılmaktan üstündür,” 3 müjdesi; çalışmaktan nasır tutmuş Sahâbî hakkında söylediği şevk verici, “Bu eller öyle mübarektir ki, bunları Allah da sever, Peygamberi de.” sözüyle birleştiğinde, çalışmanın ehemmiyeti daha güzel anlaşılır.

“De ki: Çalışın; Allah da, Resûlü de, mü’minler de sizin yaptıklarınızı görecektir. Sonra da görünür görünmez âlemleri hakkıyla bilen Allah’ın huzuruna döndürülürsünüz ve O size işleyip durduklarınızın ne olduğunu bildirir.” 4 âyeti, mü’minlerin kulağında çınlayan ve çalışmaya sevk eden İlâhî hakikat değil mi?

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 9. 2- Buhârî, Büyu’: 15. 3- Müsned, 2: 524. 4- Kur’ân, Tevbe, 105.

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