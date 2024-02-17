"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Cübbe altındaki sopa ve tezgahı!..

Ali FERŞADOĞLU
17 Şubat 2024, Cumartesi
Sözüm ona hoca, cübbesiz cübbelilerin vaaz kürsüsünden cübbe altından sopa gösterip siyaset cambazlıklarıyla tezgah kurmaları hoş karşılanacak bir davranış değildir.

Zira, o makam umuma açık mukaddes bir mekândır! Her şeyi siyasete âlet ettiniz, bari orayı bırakın!

Önemli bir dış giysisi olan cübbeyi Peygamberimizin (asm) giydiğine dair hadisler mevcuttur. (Buhârî) Cübbe kelimesi Türkçe’de “Hukukçuların, üniversite öğretim üyelerinin, din adamlarının, mezuniyet törenlerinde öğrencilerin elbise üstüne giydikleri düğmesiz giysidir.” Cübbe, “hakim, savcı ve avukat” sırtında “vicdan ve tarafsızlığı” sembolize eder. “Osmanlılar’da cübbe en çok ilmiye sınıfı tarafından benimsenmiş, beyaz tülbentli sarıkla beraber ilim ve din adamlarının belirgin kıyafeti haline gelmiştir.” Hele “ilim, hocalık, sarık ve sakalla” özdeşleşen cübbe sadeliği, tevazuu sembolize eder. Öyle ise, cübbe giyen başta hocalar, onun izzetine layık fiil, davranış ve konuşmalarda bulunmakla mükelleftirler. 

Şimdi gelelim cübbenin siyasete âlet edilmesine: Cübbesiz Cübbeli medyatik bir hocaya sormuşlar: “Neden AKP’ye oy veriyorsun?” O da cübbe altından sopa göstererek, “Filankes kazanmasın diye!” demiş. Saç-sakalına, sarık cübbene yakıştı mı be cübbesiz hoca!?! Yüksek enflasyoncu, yüksek faizci, yolsuz baskıcı zihniyet kazansın öyle mi?

Üstelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2004 yılında başbakanlığı döneminde suç olmaktan çıkarılan ‘zinadan’ Beştepe’de düzenlenen ‘Aile Şurası’ toplantısında şikayet etti. Evlilik kurumunun değersizleştirildiği bir süreçle karşı karşıya olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik dışı ilişkilerin özendirildiğini söyledi: “Nikah akdinin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız.”

Evlilik dışı ilişkilere dair rahatsızlığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde kamuoyunda ‘zina yasası’ olarak bilinen ‘evlilik dışı’ ilişkileri suç olmaktan çıkartmıştı. 5237 sayılı kanundaki değişiklik AKP’nin oy çoğunluğuyla meclisten geçerek kanunlaşmıştı. Şimdi ise sayın Erdoğan, “Boşanmanın teşvik edildiği sancılı süreçle karşı karşıyayız!” diyor. Unutuyor galiba, o konuşma makamında değil, icra makamındadır!

Yoksa bu muktedirsiz bir iktidar olduğunun itirafı mı?

Okunma Sayısı: 311
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bütçe açığı alarm veriyor

    BM’ye Filistin Devleti çağrısı

    ‘Arkadaşlarımızın kemiklerine bile ulaşamayacaklar’

    Endişeler artıyor

    Rus muhalif Navalnıy’ın öldüğü bildirildi - Navalnıy'ın ölüm haberine ilişkin dünyadan tepkiler

    Erzincan’daki facianın nedeni, iktidarın vurdumduymazlığıdır

    Açlık sınırı 15 bin lirayı aştı

    Filistin Devleti için imza kampanyası - İsrail'e silah satanlara ikaz!

    Filistin, UAD konusunda iyimser

    AB’ye çağrı: İsrail’le anlaşmalar gözden geçirilsin

    Gazze’den Erdoğan’a acı sorular - “Refah sınır kapısında sizi niye göremedik?”

    Heyelan tehlikesi sürüyor

    Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

    Erzincan'da toprak altında kalan işçileri arama çalışmaları devam ediyor

    Filipinler'deki son 10 yılın en büyük heyelanında ölü sayısı 92'ye yükseldi

    YSK'den 'seçmen kaydı' hatırlatması

    Antalya'da 1948 dekar tarım alanı zarar gördü

    Savaş değil soykırım

    ABD İsrail’e artık silah vermesin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bebek çizimlerinden “örgüt propagandası” çıkarmak...
    Ahmet BATTAL

    Kimler kimlerle beraber
    Genel

    Bütçe açığı alarm veriyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Cübbe altındaki sopa ve tezgahı!..
    Said YÜKSEKDAĞ

    Bu son fırsatımız olabilir!
    Orhan Ali YILMAZ

    “Kötülük” problemi...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Felâket “geliyorum!” demiş
    Yasemin YAŞAR

    Hakikati söylemenin bedeli
    Ali HAKKOYMAZ

    Zelzele gecesi - Ân diyarı (17)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.