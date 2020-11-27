Daha şiddetli korona dalgaları gelmez mi?

Misafir ve elçi olan koronavirüs yine geldi, hoş-safalar getirdi!

Getirdiği mesajları tam almadık, tekrar ve daha şiddetli gönderildi! Mesajlarının özeti şu: “Bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir…” (İlâhî bir hatırlatma, bir ikazdır.) “Ve bir kısmı keffâretü’z-zünubdur.” (Günahlarımıza keffarettir, temizlenmeye sebeptir.) “Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir.” (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 18)

Ey insanoğlu! Dünyadaki bütün virüslerin bir gram bile etmeyen korona bunca okul, üniversite, sair ilmi araştırmalar merkezlerinize rağmen sizi yerden yere seriyor! “Acz ve zaafınızı” anlayarak koronanın sahibinin huzuruna gelin! “İzdiyâd-ı makamdır.” (Manevî makamların yükselmesi içindir. Sabirun, hazirun, şakirun gibi) Başka hangi mesajları getirdi?

Adaletsizlik ve zulüm yapmayın. Sizi de karantinaya alarak evinizde hapsederim! Masumların mallarına haksız yere el koymayın, rüşvet yemeyin, işte yüzde 62 fakirleştirdim!

Cemaatle namazlarda omuzlarınız biribirine iyice değsin! Bu samimiyeti, kaynaşmayı, maddî manevî enerji aktarımını sağlar. Bunu yapmadınız, işte size 1.5 metre fizikî mesafe!

Hutbe ve vaazlarla insanları camilerden kovdunuz; ben de sizi kovuyorum! Boş konuşmalar ve gıybetler etmeyin, ağzınıza maske vurur, konuşamaz hale getiririm! Çarşaf giyen ve peçe takan dindarlara lâf attınız sizi de peçeledim! Oyun ve eğlenceye dalmayın, faydalı çalışmalar yapın, aksi halde sizi dağıtırım!

“Yeryüzünde gezin dolaşın da Allah’ın âyetlerini yalan sayanların âkıbeti ne olmuş, görün! (Al-i İmran Sûresi, 137) diye emredildi. Turistik ve nefsi geziler yaptınız, artık sokak bile yasak!

“İmanın yarısı temizliktir, yemekten önce ve sonra elleri yıkamak!” farz ve sünneti abdest vesaire ile yerine getirmediniz. Şimdi sık sık hijyen/temizlik kurallarına uyun!

Ezanları dinlemediniz, şimdi günde on öğün korona tedbirleri ihtarlarını dinleyin!

Koronavirüsün bu ve benzeri daha başka mesajlarını almazsak hiç şüphesiz daha şiddetli 3., 4., 5. dalgalar -hafazanallah-anlayacağımız dilde farklı mesajlar gelebilir.