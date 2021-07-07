"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Dini siyasete alet edenlere bir şey demeyecek misiniz?

Ali FERŞADOĞLU
07 Temmuz 2021, Çarşamba
Tilki ormanda gezinirken kızarmış bir tavuğun ağaçta asılı olduğunu görür. Yemek için yaklaşır, bir de bakar ki, bubi tuzağı var altında. Karşısına geçip oturmuş, bekliyor. Kurt gelmiş:

“Niye yemiyorsun tavuğu?”, “Ben orucum!” Kurt, hemen koşmuş, tavuğa dalar dalmaz, “Buuuumm!” diye patlayınca sırtüstü yere serilmiş. Görür ki, tilki tavuğu yemeye başlamış. “Hani oruçtun?” diye parlamış. “Duymadın mı iftar topu patladı!” 

Bugün, özellikle “siyasal dinci” iktidar ve çevresi dini ve her mukaddesatı siyasetine alet etti, ediyor! Kullanmadığı ne kaldı? Kimini din ile, kimini oruçla, kimini ihale-kızarmış tavukla- aldattı, aldatıyor! 

Kur’ân, namazın bile alet edilebileceğine dikkat çekerek insanları uyarır: “Yazıklar olsun şöyle namaz kılanlara, ki onlar, kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar, gösteriş için ibâdet yaparlar.” (Maun Sûresi, 4-6)  

Bediüzzaman, Hücumat-ı Sitte’deki desise-i şeytaniyeleri Kur’ân-ı Hakîmin tilmizlerini ve hâdimlerini ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır… “Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum, bunların bu zayıf damarından (hubb-u cah, tama, korku vs.) ehl-i ilhâdın istifade etmek ihtimalidir. Bu hâl beni çok düşündürüyor.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 401) 

Ve dinin, mukaddes değerlerin dehşetli bir cinayet olduğuna söyler: “Gizli münafık zındıkların Garplılaşmak bahanesiyle siyaseti dinsizliğe alet yapmalarına mukabil, bir kısım dindar ehl-i siyaset, dini, siyaset-i İslâmiyeye alet etmeye çalışmışlardı. İslâmiyet güneşi yerdeki ışıklara alet ve tabi olamaz. Ve alet yapmak İslâmiyetin kıymetini tenzil etmektir, büyük bir cinayettir.” (Bediüzzaman, Hutbe-i Şamiye, s. 52) 

Bütün Müslümanları, özellikle dindarları ve bilhassa Nur Talebelerini alet etme hususunda ikaz eder: “Ankara’ya bir vazife ile gitmek için buraya geldi. Bir hafiye onu takip edip o da arkasından girdi. Ben o casusa-Salahaddin kalktıktan sonra- dedim ki: “Risale-i Nur ve ondan tam ders alan biz şakirtleri, değil dünya siyasetlerine, belki bütün dünyaya karşı da Risale-i Nur’u alet edemeyiz ve şimdiye kadar da etmemişiz...” (Kastamonu Lâhikası, s. 186) 

Rahmetli Demirel de sık sık, “Siyaseti kışlaya, camiye, okula sokmayalım!” diye uyarırdı. Ne var ki, dinlenmedi, bugün faturasını ağır bir şekilde ödüyoruz!  

Biz, “Dini siyasete alet edip büyük cinayet” işleyenlere bir şey demeyecek miyiz?

Okunma Sayısı: 353
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erbil Havaalanı füzelerle hedef alındı

    İtalya, İspanya'yı eleyerek finale yükseldi

    Milletin sofrasından çalıyorlar

    Yapılan zamlar adaletsiz

    İklim değişikliğine karşı ağaç dikimi

    Herkesin hukuka ihtiyacı var

    Sıcaklıkta tehlike çanları çalıyor

    Saman zirve yaptı

    Avrupa'da en yüksek aşılama oranı Belçika'da, en düşük Bulgaristan'da

    '30 yıllık kazancımın hepsini bu bahçeye yatırdım'

    'Libya'nın Tobruk kentinde bayrağımıza yönelik çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz'

    Son 24 saatte 5299 kişinin testi pozitif çıktı

    Yabancı yatırımcı Türkiye’den kaçıyor

    Basın hürriyeti açısından kaygılar artıyor

    Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 128 sığınmacı daha kurtarıldı

    Anayasa ihlâl ediliyor

    Koca: Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü

    102 mağdurun şikayetiyle yeni soruşturma dosyası açıldı

    Rusya'da düşen uçaktan kurtulan olmadı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Meğer 28 Şubatçılarla anlaşmış”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Yine yargıya “el uzatılıyor”
    Genel

    Milletin sofrasından çalıyorlar
    Risale-i Nur'dan

    Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin
    Ali FERŞADOĞLU

    Dini siyasete alet edenlere bir şey demeyecek misiniz?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ahir zaman fitnesinde kadın-aile
    Ahmet BATTAL

    Yüksek Öğretim Şûrâsı
    Genel

    Erbil Havaalanı füzelerle hedef alındı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.