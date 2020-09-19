Dünya öküzün sırtında mı?

Fizik, kimya, astronomi gibi fen ilimlerinde olduğu gibi, sosyal ve manevî ilimlerde de, imam-hatip, ilahiyat fakülteleri, Kur’ân kurslarında da tecdid/yenilenme şarttır.

Yenilenmemenin dehşetli bir sonucunu, İslâm Bilimler Tarihi Araştırmacısı rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin bir hatırasında söyle anlatıyor: “Çocukken İslâm bilim dünyasının bilimler tarihine katkısının sıfır olduğunu biliyordum. İlkokulda çokça söylenirdi, ‘Müslüman âlimler dünyanın öküzün boynunda olduğuna inanırlarmış.’ Liseyi bitirinceye kadar bu inancı taşıdım. Üniversiteye girdikten sonra dünya çapında bir Alman hocanın öğrencisi oldum. Bilimler tarihini biraz biliyordu. Bana anlatırken İslâm’da ki atomizmden bahsetti. Hayretler içinde kaldım. İslâm matematikçilerinden bahsetti. Ben kendisinden sordum. Matematikçileri var mıydı? ‘İslâm matematikçileri dünya çapında matematikçilerdi’ dedi. O zamana kadarki dünya görüşümü sarstı. Eve giderken sabaha kadar bunları düşündüm.” 1

Hadis olarak nakledilen, “Dünya öküz ve balık üzerindedir” 2 meselesine gelince: Muteber müfessirler, âlimler bu hadisi tefsir kitaplarına almış. Bazıları ise, bugünkü ilmî verilere zıt bir şekilde, sanki bu bir teşbih (benzetme) değil de, maddeten de “Balık su deryasının, öküz balığın, dünya öküzün boynuzlarında” şeklinde yorumlamış! Bediüzzaman, bu ve birçok meseleyi (Ondördüncü Lem’a’da) halletmiş; 15 asır önce haber verilen ilmî, fennî, teknolojik, sosyal mu’cizelik yönünü izah ve ispat etmiş, yeni bir bakış getirmiştir.

Evet, 500, 1000 sene öncesinin eserleri aslında çağlarına uygun yazılmış temel, kaynak eserdirler. Ama, çağımızın insanını tatmin etmeye kifayet etmezler.

Şu halde bu ve benzeri binlerce sorularımızı cevaplandıran Risale-i Nur’u tefsircilerin, hadisçilerin, imam-hatiplilerin, ilahiyat fakültesi öğrencilerinin, Diyanet camiasının okumaması büyük bir kayıp değil mi?

Bu, “Gizli ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik, zındıka ve mason komitelerinin” Müslümanların yenilenmelerini engelleme oyunu değil mi?

Dipnotlar:

1- https://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/27-dil-bilen-turk-profesorun-eserleri-turkcelesmeyi-bekliyor-74443.html;

2- Hakim, Müstedrek, 4:636.