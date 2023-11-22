“Ey nur kardeş! Bilhassa sen dikkat et!”

Filistinli, bilhassa Gazzeli, Doğu Türkistanlı ve sair masum ve mazlum kardeşlerimiz feryat ediyor: Neredesin ey Müslüman âhî, neredesin ey Türk âhî, nerede?!

Mânâ âleminin güzel hasletleriyle örülmüş “uhuvvet” sulbünden gelen İslam kardeşliği; neseb ve kan bağından gelen kardeşlikten fersah fersah yükseklerde...

1500 sene önce tesis edilen “yardımlaşma şuûru”nun parlak hüzmeler halinde dünyaya neşreden “Muhacir-Ensar kardeşliği” nerede? Muhacir Müslümanlar, mal-mülk ve varlıklarını Allah rızası için bırakıp Medîne’ye hicret etmemişler mi? Peygamber Efendimiz (asm) 45 Muhacir ve 45 Ensardan olmak üzere 90 Sahâbîyi bir araya getirip maddî-mânevî yardımlaşma ahdi yapmadı mı?Peygamberimiz (asm), “Vücudun herhangi bir organı rahatsız olursa, diğer azalar da ona uykusuzluk ve ateş ile iştirak ederler.”1 ve keza, “Muminler; birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkat göstermekte tek vücut gibidir. O vücudun bir organı rahatsız olursa, diğer organlar da acı çekip uykusuz kalır.”2 diye buyurmadı mı?

İşte, bir uzvumuz olan kardeşlerimizin ayağına bir diken değil; binler diken, sırtlarına hançerler saplanıyor; çoluk, çocuk, bebek, kadın, ihtiyarlar bomba yağmuruna tutuluyorlar? Hastaneleri yerle bir edilmiş!.. Sen dünyada nadir görülen bu vahşeti yapanlara gemilerle gıda, alet, edevat taşıyorsun, her türlü resmi işlemleri yapıyorsun; ürettikleri malları satın alıyor, onları güçlendiriyorsun!? Kardeşlik hukuku bu mu?

“Ey Türk kardeş! Bilhassa sen dikkat et. Senin milliyetin İslâmiyetle imtizaç etmiş; ondan kabil-i tefrik değil. Tefrik etsen, mahvsın. Bütün senin mazideki mefâhirin İslâmiyet defterine geçmiş. Bu mefâhir, zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği halde, sen şeytanların vesveseleriyle, desiseleriyle o mefâhiri kalbinden silme.”3 Kütüphaneye git, oku; laboratuvara gir, ilim irfan sahibi ol!

“Ey Nur talebesi! Bilhassa sen gayret et! Zira, İhlas ve Uhuvvet Risaleleri ihsan-ı İlahi tarafından senin omuzuna konmuş! Oku, anla ve yaşı ki, gerçek uhuvveti lisan-ı hal ile de ilan et! Hakiki merhamet, emniyet/güven ve barışı böyle sağlanır…

Dipnotlar: 1-Buhârî, Edeb, 27.; 2-Cem’ul fevaid el Rudani, Edeb, 7820; Buhârî; Muslim.; 3-Mektûbât, Enst./inter., s. 312.