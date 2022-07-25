Futbol terimlerini hayatımıza uyarlarsak!..

Futbol madem başta gençler olmak üzere toplum tarafından böylesine özümsendi, acaba meşru yönlerine bakamaz, baktıramaz mıyız?

Futbolun en sık kullanılan terimlerini harf sırasına göre hizmetlere uyarlarsak, nasıl bir hizmet manzarası ortaya çıkar!

● Öyle zamanlar olur ki, “ifsat ve ahlâksızlık komiteleri”yle mücadele ederken “asist pası” vermelisin. Zira, yalnız başına onların oyunlarıyla baş edemezsin!

● Gayret edersen güzel bir fikri, yazı ve hakikati, “aşırtma” ile hedefe ulaştırmalısın.

● Sakın muhataplarından korkarak doğru fikirlerini “aut”a atma; moralini bozma!

Zira, mücadelenin korner bölümü de var!

● Çok okur ve tefekkür, yani, detaylı ve derin düşünürsek “averaj” daima bizde olacak!

● Çalımlı olma, çevrene, hizmet-i imaniye ve Kur’an’iye’deki arkadaşlarına çalım atma, daima onları gör, onlara fikir ve moral “pas”ı ver; “beşlik”e de dikkat et!

● Aman, hayat maçında haramlar “ceza sahası”dır. Ceza sahasında çok dikkatli hareket etmeli; elle de harama dokunursan, “penaltı gölünü” yersin! Ve cezalar bazen daha ağır olabilir!

● “Degaj”ları uzun tut ve topu hizmet arkadaşlarına ulaştırmaya bak, rakiplere değil!

● Deccalizm/süfyanizm olan âhirzamanın bu son zaman diliminde, “ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik ve zındıka komiteleri”, ateist, deist, Kemalist, kapitalist ve sair felsefik akım mensuplarınca “markaj”a alınacağını ve “de-marke” kalamayacağını unutma ve uyanık ol!

● “Bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat (baskılar) karşısında ve savletli (saldırgan) bid’alar, dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî (genel) ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş. Elbette, herkesten ziyade, bütün kuvvetimizle ihlâsı kazanmaya mecbur ve mükellefiz (yükümlüyüz). Ve ihlâsın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. (21. Lem’a) hakikatini bilerek çok iyi “defans ve stoper” gibi kendimizi geliştirmeliyiz!

● Düşünce ve bilgilerimizi daime “dripling”le yenilemeli! (topu kontrollü bir şekilde ve ayağından çıkarmadan sürerek ilerlemesi)

● Söz ile fiillerine dikkat etmezsen rakiplerine, “çift vuruş veya endirekt serbest vuruş” avantajı verebilirsin!

● Ahlâki kaidelere uymayıp “faul” yaptığında, yâni günah işlediğinde tevbe-i istiğfar silgisiyle sil; abdest al, namaz kıl! Faulleri haram, yani “ceza sahası”nda işlersen penaltıdan gol yersin!