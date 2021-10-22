Göz enerjisi ve nazar

Her maddenin bir enerjisi vardır.

Vücudumuzda statik elektrik bulunduğunu hepimiz biliriz. Duygularımızın da bir enerjisi olduğunu, hatta onların enerji ürettiğini ve yaydığını da bilim bize açıkça söylüyor. Bildiğimiz bir şey daha var:

Olumlu bakış pozitif enerji üretir, olumlu duyguların ortaya çıkmasını sağlar. Negatif duygularımızla da olumsuz enerji üretir ve dalgalar neşrederiz. Nazar, ruhumuzun ve fizyolojik yapımızın ortaklaşa ürettikleri olumsuz duyguların enerjisidir. İşte nazar bunun negatif bakışla, siyah enerji olarak karşı tarafa gönderilmesidir. Diğer bir ifadeyle nazar, kıskançlık, haset ve nefret gibi duyguların şiddetli bir istekle üretilmesi ve negatif enerji olarak hedefe gönderilmesidir. Tıpkı bir mercekle, dağınık güneş ışınlarının bir merkezde odaklanıp kâğıdı yakacak seviyeye çıkarılması veya güneş enerjisi sistemiyle suyun ısıtılması gibi.

İnsanlara sevgi veya şefkatle baktığımızda onları mutlu ettiğimiz gibi, öfke veya nefret bakışları gönderdiğimizde onları ürkütmez miyiz? İşte nazar, insanlara gönderilen şiddet derecesi yüksek olumsuz bir enerjidir.

Aslında nazar, düşünce yoluyla “zihin okuma, eşyaları yerinden oynatma” ve benzeri para­normal hadiseler gibi ruhî enerjinin gözle yapılan halidir. Bazı ilim adamlarına göre, maddeye temas etmeden, herhangi bir alet kullanmadan, düşüncenin vücut molekülleri ile olan irtibatını ileri seviyelere götürerek organizmanın dışında bulunan molekülleri etkilemek imkân dâhilindedir.

Kuantumla ilgili olan enerjimizin bu türü, madde ile etkileşir, zihin tarafından modüle edilebilir ve zihin ekranında bilgi kaydedebilir. Manyetik özelliği olan fırın, televizyon ve bilgisayar gibi elektronik cihazları ses, bakış ve vücut ısımızla açıp kapatabiliriz. Ampule yaklaştığımızda yanmasını ve uzaklaştığımızda sönmesini sağlayan sensor sistemi nazara örnek olabilir.

Japonya’da, sakatlar için 40 metre mesafeden göz enerjisi ile kanalları değiştirilebilen televizyonlar yapılmış. Bu sistemi, başka cihazlara da uygulamak ve mesafeyi daha da uzatmak mümkündür.

Bir kısım insanlar olumlu veya olumsuz enerjilerini gözleriyle gönderirken, başka bir kısım insanlar ise nefesleriyle veya elleriyle gönderebilmektedir. Çünkü sadece gözlerimiz değil ellerimiz, beynimiz ve hatta nefesimizle de enerji yayarız. İşte, nazar da, ruh ve manyetik güçle oluşturulan bir etkidir. Gönderilen siyah enerjiyle muhatapların ruh dengesi bozulabilir, hatta onlara maddî zararlar da verilebilir. Bir kısım elektrik cihazlarının, hassas elektronik sistemleri bozması gibi...