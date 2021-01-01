Hafızamızı ne ile geliştirebiliriz?

Be­yin araş­tır­ma­la­rı ve si­nir­bi­lim da­lı uz­man­la­rı, gün­de or­ta­la­ma on bin si­nir hüc­re­mizin öldüğünü, öm­rümüz bo­yun­ca da yüz­de 5’lik bir kayba uğradığımızı tespit etmiş.

“Be­yin hüc­re­le­ri­nin öl­me­sin­de en bü­yük fak­tör stres­tir. Stre­se yol açan ise olum­suz dü­şün­ce­ler­dir.” (Prof. Dr. Nur­se­len Toy­ga, Ye­ni As­ya/25 Mart 2003.)

Bu­nu ön­le­me­nin yolu, okuyarak bey­ni ka­lıp­lardan, önyargılardan çı­kar­tıp şa­şırt­mak­tan ve ha­fı­za ge­liş­tir­me tekniklerini kul­lan­mak­tan geç­ti­ği­ni tes­pit et­miş­ler­dir.

Ha­fı­zamızın za­yıf­la­yıp ha­rap ol­ma­sı­nın en bü­yük se­be­bi, onu ça­lış­tır­ma­mak, ye­ni bil­gi­ler­le tak­vi­ye et­me­mek­tir. İç âle­mi­mi­zi, olum­lu-olum­suz du­y­gu­la­rı­mı­zın keş­fe­der­sek, hayalimizi, hafızamızı, aklımızı, kalbimizi, işletebilirsek kapasitelerini fev­ka­lâ­de geliştirebiliriz.

Aynı mekan ve şartlarda doğan kardeşler gibi: Birisi okur, doktor, mühendis, profesör; diğeri marangoz; öbürü köyde kalır, çiftçi olur. Çiftçi okusaydı o doktor, mühendis, profesör olurdu!

Şu halde okuyarak, derin ve yüksek tefekkür ile duygularımızı geliştirip inkişaf ettirebiliriz.

Kur’an, hadis ve tefsir okumaları hayal, akıl, zeka, hafıza, kalb, sair duygu ve latifelerimizi geliştirir. Özellikle Risale-i Nur;

-Esma-i Hüsna’nın madde-mana bütün derinlik ve boyutlarıyla ela alır, nazara verir, izah ve ispatını yapar.

-Altı iman rüknü ve tüm başlıklarını bütün boyutlarıyla ele alır, ispat ve izah eder.

-İslamın beş şartını, ahlakı, ukubatı tüm alt başlıkları ele alır, ispat ve izah eder.

-Tefsir, hadis, kelam, tasavvuf, fıkıh, siyer, edebiyat, ruhiyat (psikoloji), içtimaiyat (sosyoloji) ve sair fen, sosyal, manevi ilimler literatüründe geçen bütün kelime ve mefhumları kullanır, aralarında bağlantıları bütün boyutlarıyla ele alır, izah ve ispat eder.

-İnsalık, İslam alemi, toplum, aile, fertler olarak karşılaştığımız bütün meseleleri halletmenin, problemleri çözmenin, hastalıklarını teşhis ve tedavi etmenin formüllerini, geliştirme tekniklerini verir.

Ve Risale-i Nur, bir şey daha yapar: Medresetüzzehra yaygın eğitimi ile, Risale-i Nur’u, kasa, köy, dünyanın en ücra köşelerine ulaştırarak, kırsal kesimdekiler ve çobanlara da ulaştırarak bu kelime, mefhumlarla buluşturur.

Böylece, zihnimizdeki bütün bu mefhumlar, kelimeler ile aralarındaki ince ve çok yönlü bağlantıları kurdurarak hayal, akıl, kalb, zeka, hafıza ve sair duygu ve latifelerimizi fevkalade geliştirir.