İçimizdeki beyinsizler kim?

Meali, (Mûsâ as) “Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de bundan önce helâk ederdin. Şimdi içimizden birtakım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helâk mı edeceksin? Bu, sırf senin bir imti hanındır…” şeklindeki âyette kast edilen beyinsizler kim? (A’raf Sûresi, s. 155)

“İçimizdeki beyinsizler” Müslümanların başına bombalar yağdırılırken; oyun, oynaşa, yemeye içmeye, gezmeye, eğlenmeye devam edenler, olabilir mi? Bu dehşetli zulüm ve işkenceleri seyredenler “içimizdeki beyinsizler” olabilir mi? Üslerini zalimlere açanlar “içimizdeki beyinsizler” olabilir mi? Dış politikası “Barış, dayanışma ve yardımlaşma” üzerine olması gerekip, bilâkis silah taşıyıp savaşı kışkırtanlar “içimizdeki beyinsizler” olabilir mi? “İçimizdeki beyinsizler” fertleri fertlere, aileleri ailelere, cemaatleri cemaatlere kırdırıp, biribirine düşürenler olabilir mi? “İçimizdeki beyinsizler” işi, yani, makam-mevkileri, liyakatli ve layık olana değil de yakınlarına, partidaşlarına peşkeş çekenler olabilir mi? “İçimizdeki beyinsizler” bunları hoş görenler olabilir mi? “İçimizdeki beyinsizler” acaba, 2004’te baştan aşağıya değiştirilen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda zina ‘suç’ olarak yer vermeyenler olabilir mi? “İçimizdeki beyinsizler” böylece aile yapısını darmadağın edenler olabilir mi? Keza, “içimizdeki beyinsizler” İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyanlar olabilir mi? “İçimizdeki beyinsizler” dindarları da “tüketici kredisi, ihtiyaç kredesi” adı altında bankalara mahkûm edenler olabilir mi? “İçimizdeki beyinsizler” inanılmaz yolsuzluk, rüşvet ve haksızlıklara imza atanlar olabilir mi? “İçimizdeki beyinsizler” kendi kontrollerinde olan kanallarda bile dini değerlere, tarihî şahsiyetlere saldırılmasına bile müsaade edenler olabilir mi? “İçimizdeki beyinsizler” 84 milyon nüfusun yüzde 70-80’ini “zam ve ağır faturalarla” inim inim inletenler olabilir mi? Ve hakeza, “içimizdeki beyinsizler” nüfusun yüzde 40’ını açlık sınırında tutanlar olabilir mi? “İçimizdeki beyinsizler” buna benzer yüzlerce hatayı yapanları değil ikaz etmek, “fiilen, iltizamen ve iltihaken” destekleyenler olabilir mi? Ve bütün dünyayı titreten, aciz bırakan, koronavirüs gibi bir belâ ve musîbetin gelmesine sebep olanlar “içimizdeki beyinsizler” değil mi?

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