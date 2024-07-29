“İçtimâî ölçüleri de yazmak işimiz değil mi?

A. Yılmaz, 17.7.2024 tarihli, “Sahiden söyleyin: ‘15 Temmuz raporu ne oldu?” başlıklı yazımıza, “Acizane tavsiyem sizin böyle konulara girmemeniz. Siz ehli olduğunuz itikadî ve fıkhî konulara mesai harcarsanız daha çok istifade ederiz” şeklindeki yorumuna teşekkür ile hatırlatmak isteriz:

Bizim alanımız fıkıh değil, Risale-i Nur’un itkadî ve içtimâî/sosyal, siyasî cepheleridir. Ki, Risâle-i Nûr’daki hürriyet, adalet, meşrutiyet/demokrasi, meşveret, istibdat, cumhuriyet, işi ehline vermek, iktisat (ekonomi) vs., hem “iman”ın hem de içtimâî/sosyal, siyasi kavramlarıdır. “Risâletü’n-Nûr’un kitapları birbirine tercih edilmez. Herbirinin kendi makamında riyaseti var.”1 Münâzârât, Hutbe-i Şâmiye, Sünûhat, Divan-ı Harb-i Örfi, Lahikalar, Hutuvat-ı Sitte, Nutuk’un kendi makamında riyaseti ve birinciliği vardır. Bu perspektiften baktığımızda: “Hürriyet imanın hassasıdır (özelliğidir).”2 “Rûh-u meşrûtiyet şeriattandır; hayatı da ondandır.”3 İstibdatı yalnızca “güce dayanıp yönetmek” değildir. İstibdatta muamele-i keyfiye ile işler kanun, prensip, kaide, hukuk ve adalete göre değil, keyfi yürütülür. Tek görüş olduğundan meşverete, alternatif, farklı görüşlere tahammül edilmez. İstibdat, su-i istimalat, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvete gayet müsait bir zemin oluşturur.”4 Aile, cemaat ve müesseseler zehirlenir; insaniyet mahvolur. Gelir dağılımı da adil olmaz; kin, garez ve düşmanlık duyguları depreşir. Oradan münakaşa ve kavgalar çıkar.

“Eğer hürriyeti, meşveret-i şer’iyenin terbiyesine verse, bu milletin eski satvet ve kuvvetini ihya edecektir. Eğer veba-yı ağraz-ı şahsiyeye müsadif olsa (rastlasa) istibdad-ı mutlaka dönecek, o çocuk ölecek…”5 Ayrıca Üstadımız, “Riyaset-i şahsiyenin (şahsa dayalı yönetim) katiyyen aleyhindeyim.”6 “Hükûmetin istibdâdı, küçük istibdatların pederidir.”7 demiyor mu? Öyle ise, “Neme lâzım, başkası düşünsün” diyemeyiz. Çünkü, bu “İstibdadın yadigârıdır.”8 “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve Şeriattır.”9 O halde, “İstibdat ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın, rast gelsem sille vuracağım”10 demeliyiz.

Ve Risâle-i Nûr’un “içtimâî/siyasi ölçülerini” de anlatmak, yazmak, yaymak hepimizin en birinci işimizdir! “15 Temmuz raporu ne oldu?” sorusunu sormak da!..

Dipnotlar:

1-Kastamonu Lâhikası, Enst./inter., s. 11.; 2-Münazarat, s. 59.; 3-Münâzârât, s. 38.; 4-bknz., Age., s. 39.; 5-Divan-ı Harb-i Örfi, s. 80.; 6-ESDE, s. 110.; 7-Münazarat, s. 33.; 8-Divan-ı Harb-i Örfi, s. 65.; 9-Age., s. 23.; 10-Age., s. 40.