"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kalkınmak için tesanüd lâzım

Ali FERŞADOĞLU
27 Mayıs 2020, Çarşamba
Risale-i Nur, cehaleti alt etmenin esaslarını ve prensiplerini ortaya koyuyor.

Mü’minleri bir araya getiriyor, kaynaştırıyor. İman, ibadet, gönül birliği, fikir birliği, ilim birliği, enerji ve güç birliğini temin ediyor.

Olumsuz duygular düşmanlık, haset, rekabet, zaruret ve ihtilâfları terbiye ediyor, mecralarına yönlendirmenin formüllerini veriyor. Psikoloji, pedagoji, eğitim ve sair bütün İslâm ilimleri literatüründeki ana kelime ve mefhumları / kavramları kullanarak ispat ve izah ediyor.

Bilindiği gibi bilgi, ilim ve düşünceler; duyular vasıtasıyla alınır, zihnin merhalelerinde yoğrularak senteze tâbi tutulduğunda pek tabiî olarak her merhalede farklı sonuçlar çıkar.

Zihnimizin basamakları “tahayyül” (hayal etme), “tasavvur” (düşünce), “taakkul” (akıl terazisine vurma), “tasdik” (doğrulama), “iz’ân” (anlama, kavrama, idrak etme), “iltizam” (taraf ile teslim olma) teknelerinde tahlil edilir, senteze tabi tutulur, yoğrulur ve en son kademe “itikad” (imân, yüksek inanç, kesin kanaat” olur. (Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 647.)

Son merhalede kanaat ve hakikî imân olur.

Diğer yandan,

- Risale-i Nur baştan ayağa iman esasları ve yüzlerce alt başlıklarını ispat ve izah eder.

- Ahlâk müsbet-menfi, pozitif-negatif duygu ve hasletleri (insan psikolojini, din psikolojisi vs.) ispat ve izah eder.

- Ukubat (Ahirete dair) bütün meseleleri ispat ve izah eder.

- Risale-i Nur baştan ayağa tasavvuftur. Tasavvuf literatüründe geçen iman-ı billah, marifetullah, muhabbetullah, zikir, şükür, uhuvvet, ihlâs, muhabbet, marifet, seyr-u sülûk, yakaza, bast-ı zaman, tayy-ı mekân, keramet gibi bütün mefhumları kullanır, hakikatlerini ispat ve izah eder.

- Risale-i Nur baştan ayağa bir edebiyat şaheseridir.

Bu çerçevede, Risale-i Nur baştan ayağa ma’rifetün’nefs, nefis terbiyesi ve eğitimidir.

- Risale-i Nur baştan ayağa din sosyolojisidir… Ve insanlığın sosyal meselelerini halletmiştir.

Bediüzzaman sadece iddia etmez: Muhabbetin, ihlâsın psiko-         sosyal boyutları nedir, kaynağı nedir, hangi Esmaya dayanıyor, kime ne kadar hangi ölçüler içinde sevgi beslemek lâzım…

İhlâs ve gücü nedir, sırrı nedir, nasıl kazanılır, nasıl muhafaza edilir, ihlâsı kıran maniler nedir…

Adavet ve sair olumsuz duygular, hasletler nedir? Kime nasıl yönlendirilmelidir?

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    60 yıldır çıkmayan leke: 27 Mayıs... Faturayı hep millet ödüyor

    4 günlük sokak kısıtlaması sona erdi

    Hesap yapan, tarihin cöplüğüne gider

    Sensörler devrede

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Hayat Eve Sığar uygulaması şahsî veri gizliliği ihlâl edilebilir

    İsrail Kudüs’ü işgalde kararlı

    Kriz en az 10 yıl sürer

    Gönüllü gençler ağı

    Küresel salgında son 24 saat

    İspanya'da ölüm ve vaka sayılarında 3. kez değişiklik yapıldı

    ABD'de ölü sayısı 100 bin eşiğini de aştı

    BM, Kore sınırında karşılıklı ateş açılmasını 'ateşkes ihlali' olarak değerlendirdi

    4 günlük yasak boyunca 47 bin 831 kişiye işlem yapıldı

    Türkiye'de 24 saatte 948 kişiye koronavirüs tanısı kondu

    Japon hükümeti tatile çıkacak vatandaşlarına finansal destek verecek

    Yeni vergiler endişeyi arttırdı

    Rusya, Libya'ya savaş uçağı gönderdiği iddialarını yalanladı

    AB'den Çin'e tepki

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet nereye?
    Ahmet BATTAL

    Darbenin bileşenleri
    Genel

    Hesap yapan, tarihin cöplüğüne gider
    M. Latif SALİHOĞLU

    Albaylar Cuntası ve darbe sonrası
    Genel

    Sensörler devrede
    Genel

    60 yıldır çıkmayan leke: 27 Mayıs... Faturayı hep millet ödüyor
    Faruk ÇAKIR

    27 Mayıs’taki zulüm
    Genel

    Kutlular Ağabey iyileşiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Sevap kazanma tehlikesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.