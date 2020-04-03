Koronavirüs projesi dizaynı ve sonuçları (1)

Koronavirüsü bir proje olarak planlayan ve bütün dünyayı karantinaya alan-ülkemizde yüzde 95-çevreler, küresel ısınma, hava kirliliğini önleme, sair sosyal, teknik, dijital, ekonomik boyutlarını da dizayn etmiştir.

Şöyle ki: Ve projeleri istikametinde koronavirus krizini yönetmiş, kendi hesaplarına sonuçlarını almaya başlamışlardır.

Çin’de hava kirliliğini gösteren Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) yayımladığı görüntülerden yola çıkarak koronavirüsün “olumlu” taraflarını hesapladı.

NASA tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün görülmeye başladığı ve yayılmaya hızla devam ettiği Çin’de hava kirliliğinin büyük oranda azaldığı duyuruldu.

Araştırmacılar, Çin’in ekonomik yavaşlamasının gelecek yıl mevcut oranda devam etmesi halinde ülkedeki hava kirliliğinden kaynaklanan 100 bine kadar erken ölümün engellenebileceğini belirtiyor.

Uydulardan sağlanan görüntüler sonucu İtalya’nın kuzey bölgelerinde, trafik ve endüstriyel faaliyetlerin durma noktasına gelmesi sebebiyle hava kirliliğinin gözle görülür oranda azaldığı gözlemlendi. Temiz Hava Hakkı Platformu ise, kirli hava solumanın solunum sisteminin savunma mekanizmalarını bozarak şahısların, koronavirüs gibi zararlı mikroorganizmalardan daha fazla etkilenmesine sebep olduğuna dikkat çekti. (https://www.iklimhaber.org/karantina-etkileri-kuzey-italyadaki-hava-kirliligi-azaldi/)

Tıpta uzmanlık dernekleri, hekim örgütleri ve çevre derneklerini bir araya getiren Temiz Hava Hakkı Platformu (THH) ve Çanakkale Tabip Odası, Türkiye’nin hava kirliliği sorununa ve sayısı gün geçtikçe artan kömürlü termik santrallara dikkat çekti. Platformun açıklamasına göre Türkiye’de hava kirliliği her yıl 32 bin erken ölüm vak’asına sebep oluyor. THH üyelerinden Türk Toraks Derneği tarafından yapılan güncel analiz ise Artvin dışında kalan bütün illerin havasının Dünya Sağlık Örgütü referans değerleri bakımından kirli olduğunu ortaya koyuyor.

Bu arada, koronavirüs paniği ile başka planların da serildiğini gösteriyor. Artık her kesim, kendisine göre pay çıkarıyor, ona göre değerlendiriyor.

Eğitim ve iş evlere kaydırıldı.

Dijital saltanatı devam edecek.