Dehşetli bir zihniyet, sözde ilahiyatçıları da alet ile kullanarak, “Bize Kur’ân yeter, hadis-i şeriflere-dolayısıyla Peygamberimize (asm)-ihtiyaç yok!” gibi bir fasit düşünceyi seslendiriyor.

Tv ekranlarına, sosyal medyaya çıkıp safi zihinleri bulandırmaya, kalp ve gönülleri iğdiş etmeye çalışıyorlar. Güya “Kur’ân Müslümanlığı” adı altında Kur’ân’ın ilk tefsiri hadis-i şerifleri, Sünnet-i Seniyye’yi aradan çıkarmaya çalışıyorlar.

Ve kendilerini onun yerine koyup Kur’ân’ın müfessiri, tebliğcisi, gerçek anlayanı diye lanse ediyorlar.

Bu ve benzeri zihniyettekileri de deşifre etmiştir Peygamberimiz (asm) meali şöyle olan hadis-i şerifiyle: “Tok karınlı, koltuğuna yaslanarak size ‘Kur’ân yeterlidir, Kur’ân neyi helâl kılmışsa onu helâl bilin’ diyen adamların çıkması yakındır.” buyurarak deşifre etmişti. (Ebu Davud, Sünne, 6.; Ahmed bin Hanbel, 4/131.)

Kur’ân-ı Kerîm’i fiilen, yaşayarak gösterme, söz ile tebliğ etme, açıklama, tefsir etme vazifesi verilen Rasul-i Ekrem’i (asm), hadis-i şerifleri, Sünnet-i Seniyyesini, “Bize Kur’ân, bizim size anlattığımız İslâm yeterlidir!” demeye getiriyorlar.

İyi de sizin, mantığınıza-daha doğrusu mantıksızlığınıza-göre, Kur’ân size yetiyor da bize yetmiyor mu?

Siz “Kur’ân Müslümanlığı” diyerek, bir, üç, beş kitap yazacaksınız. Kimi âyetleri kendinizce yorumlayacaksınız da, Kur’ân’ı tebliğ etmesi, anlatması, açıklaması, izah etmesi için kendisine indirilen Mübelliğ-i Ekrem (asm), hiçbir söz söylemeyecek mi? Anlatmayacak mı? Tefsir etmeyecek mi, yorumlamayacak mı?

“Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır.” (En’am Sûresi, 59)

Siz cüz’î ilminiz Kur’ân’dan hüküm çıkaracaksınız, âyetlerin ne anlama geldiğini söyleyeceksiniz (!) de şaşmaz, şaşırmaz, şaşırtmaz bir rehber, mürşid-i Ekmel Efendimiz (asm) hadis ve Sünnet-i Seniyyesiyle çıkarmayacak mı? Apaçık hüküm âyetleri dışında-ki, 500 civarındadır-6166’nın büyük bir çoğunluğu müteşabihtir - tefsir et- meyecek, yorumlamayacak, izah etmeyecek, açıklamayacak mı?

Sahabe-i Kiram âlimleri, Tabiin, Etbeuttabiin, Selef-i Salihin (ranhüm) “ilimde derinlik ve akıl sahibi olan” (Al-i İmran Sûresi, 7) âlim, müçtehid, müceddidler anlayıp hüküm çıkarmayacak mı?