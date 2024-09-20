M. Kemal: “Bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum!”

Ya İstiklâl Savaşının önemli komutan-larından Kâzım Karabekir Paşa’ya yine M. Kemal’in söylediklerini kim yalanlayabilir?

“Evet Karabekir! Arapoğlunun [Hz. Muhammed’in] yavelerini [atmasyonlarını] Türk oğullarına öğretmek için, Kur’ân’ı Türkçeye tercüme ettireceğim ve öyle okutturacağım ki, budalalık edip aldanmaya devam etmesinler.”6 “Dini ve namusu olanlar kazanamaz, fakir kalmaya mahkûmdur. Önce din ve namus anlayışını değiştirmeliyiz.”7 Prof. Dr. Zafer Toprak “Atatürk’ün dine karşı mesafeli ve dinle ilgili sorunları olduğunu ifade etmiştir.”8 1926-27 yıllarında M. Kemal ile röportaj yapıp 1928 yılında yayımlayan Grace Ellison, onun kendisine şunları söylediğini yazmıştır: “Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum.”9 Tarihçi bilim adamı Prof. Dr. Mete Tunçay’ın, “Sizce niye alfabe değişikliği en önemli devrim?” şeklindeki soruya verdiği cevap şöyle: “Çünkü dinle dil değil ama dinle yazı arasında garip bir ilişki vardır. Müslüman olmakla Arap harflerini kullanmak arasında doğrudan bir bağ var ve bizim devrim bu bağı kırdı.” “Bunu bilinçli mi yaptı?” “Bilinçli yaptı.”10 Dipnotlar: 6-Kâzım Karabekir, Paşaların Kavgası, s. 154.; 7-U. Mumcu, Karabekir Anlatıyor, s. 84.; 8-Atatürk’ün Kürt değil, din sorunu vardı”. radikal. 9 Nisan 2012.; 9-Grace Ellison, Turkey Today, s. 24.; 10-Prof. Dr. Mete Tunçay/’Atatürk dönemi yargısı içler acısı’/Taraf/1-3 Mart 2010.

Okunma Sayısı: 343

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.