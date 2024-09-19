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19 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

M. Kemal hakkındaki tesbitleri kim yalanlayabilir?

Ali FERŞADOĞLU
19 Eylül 2024, Perşembe
Odatv’den Soner Yalçın’ın, 06.09.2024 tarihli, “Entelektüel şeyh uçurma...” başlıklı yazısında aklî, mantıkî, ilmî ve müşahhas (somut) delillerle değil, ideolojik eleştiriler yönelttiği yazısındaki iddialarının asılsızlığını ispat ettik. Ne ki, delilli, belgeli ispatımıza cevap vermekten köşe bucak kaçtı. Aynı yalan, mantık dışı yaklaşım ve çarpıtmalarla ve hedef saptırıcı aynı taktikle, “Nurcuların hedefi Soner Yalçın...”1 başlıklı bir yazı daha kaleme alınmış.

“Nurcu Yeni Asya Gazetesi de 15 Temmuz öncesine kadar ‘Fethullah Gülen Hocaefendi’ diye yazdığı, herkul.org’da yayınlanan sohbetlerini okurlarına ulaştırdığı…” gibi tamamen yalan, yanlış, asılsız, gerçek dışı ifadelerle başlamış.

“Nurcular Atatürk’e ‘tabiat-perest’ veya ‘materyalist’, vs. diyor!” cümlesine gelince: Bunu yalnızca Nurcular, Yeni Asya söylemiyor ki! Kemalist, solcu yazar, araştırmacı, ilim, fikir adamı, akademisyen ve tarihçilerin tesbitleri de böyle. Ki şu sözler M. Kemal’e ait:

“Tabiat insanları türetti ve onları kendisine taptırdı. Tabiatın her şeyden büyük ve herşey olduğu anlaşıldıkça, tabiatın çocuğu olan insan kendinin de büyüklüğünü ve haysiyetini anlamaya başladı.”2

Afet İnan’ın M. Kemal’den aktardığı “Türk milleti, bir kelimesinin anlamını bilmediği halde, Kur’ân’ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndü”3 sözüne ne demeli?

“Tarih bize öğretir ki, bütün dinler, milletlerinin cehaletlerinin yardımıyla, utanmak-sızın Tanrı tarafından gönderildiğini söyle-yen adamlar tarafından tesis olunmuştur.”4

Şu sözler de yine M. Kemal’in: “Türkler, Arap-İslâm dinini kabul etmeden evvel  büyük bir milletti. Bu dini kabul ettikten sonra, Türk milletinin millî rabıtaları gevşedi. Millî hisleri ve heyecanı uyuştu.”5

Dipnotlar:

1-Odatv editörü Sinan Acıoğlu/09 Eylül 2024.; 2-E. Ziya Karal, Atatürk’ten Düşünceler.; 3-Afet İnan, Atatürk’ün El Yazmaları, 1998 baskılı TTKY, s. 365.; 4-Afet İnan, Atatürk’ün El Yazmaları.; 5-Afet İnan, Medeni Bilgiler, 1937 basımı, s. 12.

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