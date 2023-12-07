Peygamberimizi gerçekten tanıyor muyuz?

Siyer; Hz. Peygamber’in (asm), hayatını ve şahsiyetini, anlatan bilim dalıdır. Kuru bir tarihçe-i hayat ve savaşlar tarihi... Bugün bize lâzım olan onun şahsiyet-i mâneviyesi, yaptığı ulvi inkılâplardır. Bunu da tam olarak Risale-i Nur yapıyor:

Hz. Muhammed (asm) kâinatın yaratılışının tılsım ve sırrının anahtarı; yaratılış bilmecesinin keşfedicisi; ezel ve ebed Sultanı olan Allah’ın tebliğcisi, elçisi; yüce ilimlerin kaynağı ve öğreticisidir.1

Kalblerin sevgilisi; akılların muallimi (öğretmeni), nefislerin terbiyecisidir.2 Rahmânî sırların iniş merkezi; ezel sırlarının şahididir.3 Dünya ve âhiret mutluluğunun vesîlesidir. Bütün insanlık nâmına Allah’ın muhatabı;4 hem Allah’ın elçisi, hem de kuludur.5 İnsanlara olan hadsiz İlâhî ihsanların en mühim vesîlesidir. Tekâmül etmiş kâmil insan; en mükemmel mürşîd/aydınlatıcı en mükemmel öğretmen; en mükemmel dellâl/haberci, ilânatçı; İlâhî rahmet hazinelerinin en kıymetli kapıcısıdır.6

Kâinat kitabının âyetlerinin tercümanıdır. Bütün imân sahiplerine önder; bütün insanlara hatiptir.7 En mükemmel üstad; şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru bir rehberdir.8 Kur’ân’ın müfessiri, yorumcusudur.9 Hadîs ve Sünnet-i Seniyyesi de hayatın madeni, kaynağı; hakikatin ilham edicisi; hem dünya, hem de âhiret mutluluğunun temel taşıdır.

Allah Resulünün (asm) hâl ve tavırları, örnek yaşantısı; rûhî, aklî, kalbî hastalıklarda, özellikle içtimâî (sosyal) rahatsızlıklarda gayet faydalı birer devâ, ilâçtır.10 Dolayısıyla, velâyet yolları içinde en güzeli, en müstükimi, en parlağı, en zengini Sünnet-i seniyyeye ittibadır. Yâni, a’mâl ve harekâtında sünnet-i seniyyeyi düşünüp ve ona tâbi olmak ve taklit etmek ve muâmelât ve efâlinde ahkâm-ı şer’iyyeyi düşünüp rehber ittihaz etmektir.11 Resul-i Ekrem’in (asm) huyu, Kur’ân ahlâkıdır. Sünnetin herbir adabı, ahlaktır, güzelliktir. Kur’an’da, “Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok anan kimseler için Allah Resulü en güzel örnektir.12

Şu halde, hayatın her safhasında adım adım sünnet-i seniyyesi bizim için yegâne örnektir.

Dipnotlar:

1-bknz., Muhakemât, s. 128.; 2- bknz., Sözler, s. 221; 3- bknz., Mesnevi-î Nûriye (Arapça), s. 250.; 4- bknz., Mektûbât, s. 304, 452.; 5- bknz., Sözler, s. 56; 6- bknz., Lem’alar, 56, 57, 30, 315.; 7- bknz., Sözler, s. 41, 245.; 8- bknz., Şuâlar, s. 238.; 9- bknz., Muhakemât, s. 5. 19, 22.; 10- bknz., Lem’alar, s. 52, 57, 53.; 11- bknz., Mektubat, s. 495.; 12-Ahzâb Suresi, 21.