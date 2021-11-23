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23 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Siyaset ölçülerini belirleme yetkisi

Ali FERŞADOĞLU
23 Kasım 2021, Salı
Çağımızın en belirgin özelliği otorite, ihtisas, uzmanlıktır.

Her ilim, sanat ve iş dalında söz söyleme yetkisi bunlarındır. Ki, akıllı mü’min hastalandığında doktora, proje ve plan çizdirmek için mimara; motor, elektronik cihaz bakım ve tamiri için servisine gider. 

Şu halde, Kur’ân ve Hadisin (Sünnet-i Seniyyenin) günümüzdeki içtimaî, siyasî ölçü ve prensiplerinde kendimiz ahkâm kesemeyiz. Doktor, mühendis, siyasetçi veya başka bir meslek erbabına değil, uzmanına gitmeliyiz. Onlar da müceddidler, müçtehidlerdir. Bunun delili, “İlimde derinlik sahibi olanlar…” (Al-i İmran Sûresi, 7), Nisâ Sûresi, 59., 83, 125. âyetleri ve “Muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid gönderir.” (Ebû Dâvûd, Melâhim, 1) mealindeki hadisidir. Bunların da sonucu şu: Her asırda dine ve imana tam hizmet eden müceddidler geldikleri gibi, bu acip ve komitecilik ve şahs-ı mânev-i dalâletin tecavüzü zamanında bir şahs-ı mânevî müceddid olmak lâzım gelir. (Emirdağ Lâhikası, s. 377) Bu zaman hem imân ve din için hem hayat-ı içtimâî/sosyal hayat ve şeriat için, hem hukuk-u amme/genel hukuk ve İslâm siyaseti için gayet ehemmiyetli birer müceddid ister. (Kastamonu Lâhikası, s. 145) Bu durûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz. (Mektubat, internet, s. 413) 

Bunun da delili Risale-i Nur’dur. Zira, iman esasları, İslâm şartları ibadet başta olmak üzere herşey izah ve ispat edilmiş; insanlığın bütün problemleri çözülmüş, sualleri cevaplandırılmıştır. Yetkilendirilmiş olarak Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimaî, siyasî ölçü, prensip ve stratejileri de ortaya konmuştur. Ki: 

Risale-i Nur sadece iman dersi değil, içtimaî ders de verir. (Hizmet Rehberi, s. 54) Risale-i Nur ‘yüksek İslâm siyaseti’ ve ‘Kur’ân siyâsetini’ takip eder. (İşârâtü’l-İ’câz, s. 84) Şu Münâzarât, hem de siyâset tabiblerine, teşhis-i illete (hastalıkları teşhise) dâir hizmet ile mükellef ve muvazzaftır. (Münâzarât, s. 46) Risale-i Nur, şu zamanın ihtiyaçlarına uygun bir ilâçtır. (Hizmet Rehberi, s. 25) Risale-i Nur, İslâmiyet ve vatan zararına her türlü cereyana karşı koyar. (Hizmet Rehberi, s. 53) Risale-i Nur, herkese ihtiyacı olanı vermek esastır. (Hizmet Rehberi, s. 110) Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, diğeri İttihad-ı İslâmdır. (Emirdağ Lâhikası, s. 386) diyerek içtimaî/siyasî ana zihniyet ve akımları tahlil eder, kime, nasıl yaklaşmamız gerektiğini ortaya koyar.

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