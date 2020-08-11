"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Siyasetçi ve yöneticileri sorgulamayacak mıyız?

Ali FERŞADOĞLU
11 Ağustos 2020, Salı
Çeşitli illüzyon/sihirbazlık numaralarıyla, büyüleyici telkinlerle adım adım siyasi, sosyal ve ekonomik kriz ve kaosa sürüklenmiyor muyuz?!

Ekonomist olmaya gerek yok: Herkes pahalılığın arttığını yaşayarak görüyor! Adil gelir dağılımı zaten yok. Yine de hiç ümitsizliğe düşmeyelim, kurtuluş mümkün!  

“Bir dert görünürse, devası asandır.” (Bediüzzaman, Münazarat, s. 73.)  

Dert nedir? Sorgusuzluk, şeffafsızlık, denetimsizlik, hukuksuzluk, adaletsizlik… Bunlar da yoksulluk ve sefaleti getiriyor. Çünkü, “Meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (setlenmiş, kapalı) olur; istibdatta ise açıktır.” (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 39.)  

Dert nedir? “Riyaset-i şahsiyedir.” Yani, tek adamcılık, güç ve yetkilerin bir kişi veya zümrede toplanması. Meclis ve şura sistemin diskalifiye edilmesi…  

Dert nedir? “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür.” O zaman meşrutiyet/demokrasi, meclis, şura, meşveret/ortak akıl gelmeli. Zira, “Meşrutiyet, adalet ve Şeriattır. Padişah, Peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halîfedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa, Peygambere tabi olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar.” (Bediüzzaman, Divan-ı Harb-i Örfî, s. 23.) 

Dert nedir? “Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.” (Bediüzzaman, Münazarat, s. 74.) 

Ferasetsizlik, basiretsizlik, dolayısıyla mihenge vurmamak, müfsitleri/bozguncuları alkışlamakla hamiyetlileri haydut haline getirmek: 

“Hiçbir müfsid, ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim halde ifsad ediyorum.” (Bediüzzaman, Münâzârât, s. 119.) 

Bediüzzaman Hazretleri “Müfsidim veya bilmediğim halde ifsat edebilirim, beni de mihenge vurun!” diyorsa, siyasetçi kim, idareci kim, ağa kim, bey kim!  

Bu prensipler fert, aile, özel şirketler, toplumun her katmanı için geçerli trafik kuralları gibidir, uyan kurtulur. Uymayan ölümcülü dahil trafik kazaları onu bekliyor.

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgında tehlikeli yeni dönem

    Paketlenmiş ürünlere dikkat!

    Gençlerin 4’te 1’i işsiz

    Dünyada son 24 saat

    Yurt genelinde bir kapsamlı denetim daha

    Karantinada olmaları gerekiyordu...

    'Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın'

    Yunanistan'a 'Oruç Reis' tepkisi

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi misafirleriyle dolup taşıyor

    Beyrut’ta hükümetin istifası da gösterileri durduramadı

    Lübnan'da hükümet yoğun baskılar üzerine istifa etti

    İsrail, Lübnan'ı tehdit etti

    Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı

    AB'den Belarus'a mesaj: Oylar doğru sayılmalı ve açıklanmalı

    Beyrut'ta protestolar devam ediyor

    Çin’den ABD’nin Hong Kong yaptırımına cevap

    Yunanistan Kipi Sınır Kapısı 23.00 - 07.00 saatleri arasında kapatılacak

    AB'de koronavirüs aşısının yıl sonuna doğru hazır olması bekleniyor

    Belarus'ta güvenlik güçleriyle halk arasında gerginlik

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Ekonomik çöküş vahameti
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasetçi ve yöneticileri sorgulamayacak mıyız?
    Süleyman KÖSMENE

    Ferman dinlemeyen latifeler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Paketlenmiş ürünlere dikkat!
    Genel

    Salgında tehlikeli yeni dönem
    Osman ZENGİN

    Kâbe, cami ve dershane…
    Genel

    Gençlerin 4’te 1’i işsiz
    Orhan GÜLER

    Müjde: “Hürriyet” seminerleri de “kitaplaştı!..”
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî ve tükenmez bir hazinenin bileti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.