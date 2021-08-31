Söz güzelleri

● Helâl yiyecekler çoktur, keyfe kâfidir; biribirinizi yemeye lüzum yoktur!

● Gece uyurgezerler için tıbbî çalışmalar sürüyor! Asıl âcil olan güpegündüz uyurgezerler!

● Atom, molekül, hücre, uzuv, unsur, gün, ay, mevsim, her şey yenileniyor. Ya Müslümanlar!? Yenilenmeyen yenilir!

● Aşkta mantık yoksa, mantıksız aşka tokum ve yokum!

● Bunlarda “Yine doğal gaz bulduk!” yalanı, biz de yolunacak doğal kaz olduktan sonra bu zam ve yalan şaplaklarını daha çok yeriz!

● Hayvanları evcilleştirdik, terbiye ettik, ama insanları, bilhassa “menfaat üzerine dönen siyaseti” uygulayanları evcilleştiremedik!

● Gerçek iman olmazsa ne geçmişin yadı ne şimdi mutluluğun tadı ne huzurun adı var!

● Elden düşen bir pare, gözden düşen bin pare pare olur!

● Karşımızdaki yangında alevleri göklere yükselip içinde evlâdımız yanıyorken duman ve kokuları yükselen kebapların karşısına geçip kemal-i iştahla yiyebilir miyiz?

● Şan-şöhret, makam-mevki sahiplerine yakın olmaktan sakın, herşeyin dizgini yed-i kudretinde olan Allah’a yakın olmaya bakın!

● Ey iktidar muhibbi dindarlar! Neden siyasî tercihinizde “Rıza-yı İlâhî!” yok da, rıza-yı siyasî, rızay-ı şahsî var?

● En yaman çelişki hasımlara hısım, hısımlara hasım olmaktır!

● Kütüphaneleri doldurmayanlar hapishaneleri boşaltamaz!

● Siyaset camiye girerse ibadet, mahkemeye girerse adalet, kışlaya girerse cesaret kalmaz!

● Ne yaparsan yap içine bir tutam ihlâs, bir parça sevgi kat, olursun halas.

● Mahkûm edip zulmetmez asla kader, adalet eder!

● Zavallı gaza geldi, gaza bastı, kaza yaptı, kaza namazı da kazaya uğradı!

● Fikri; iman, Kur’ân olmayanın titri başka, zikri başka olur!

● Taşmaz akar mecraında, zira yoluna su sadık; nerede tarik-i hak, meslek, meşreb erbabı, nerede, susadıkça susadık!