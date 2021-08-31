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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Söz güzelleri

Ali FERŞADOĞLU
31 Ağustos 2021, Salı
● Helâl yiyecekler çoktur, keyfe kâfidir; biribirinizi yemeye lüzum yoktur!

●  Gece uyurgezerler için tıbbî çalışmalar sürüyor! Asıl âcil olan güpegündüz uyurgezerler!  

●  Atom, molekül, hücre, uzuv, unsur, gün, ay, mevsim, her şey yenileniyor. Ya Müslümanlar!? Yenilenmeyen yenilir!  

●  Aşkta mantık yoksa, mantıksız aşka tokum ve yokum! 

●  Bunlarda “Yine doğal gaz bulduk!” yalanı, biz de yolunacak doğal kaz olduktan sonra bu zam ve yalan şaplaklarını daha çok yeriz! 

●  Hayvanları evcilleştirdik, terbiye ettik, ama insanları, bilhassa “menfaat üzerine dönen siyaseti” uygulayanları evcilleştiremedik! 

●  Gerçek iman olmazsa ne geçmişin yadı ne şimdi mutluluğun tadı ne huzurun adı var!  

●  Elden düşen bir pare, gözden düşen bin pare pare olur! 

●  Karşımızdaki yangında alevleri göklere yükselip içinde evlâdımız yanıyorken duman ve kokuları yükselen kebapların karşısına geçip kemal-i iştahla yiyebilir miyiz?  

●  Şan-şöhret, makam-mevki sahiplerine yakın olmaktan sakın, herşeyin dizgini yed-i kudretinde olan Allah’a yakın olmaya bakın! 

●  Ey iktidar muhibbi dindarlar! Neden siyasî tercihinizde “Rıza-yı İlâhî!” yok da, rıza-yı siyasî, rızay-ı şahsî var?   

●  En yaman çelişki hasımlara hısım, hısımlara hasım olmaktır! 

●  Kütüphaneleri doldurmayanlar hapishaneleri boşaltamaz! 

●  Siyaset camiye girerse ibadet, mahkemeye girerse adalet, kışlaya girerse cesaret kalmaz! 

●  Ne yaparsan yap içine bir tutam ihlâs, bir parça sevgi kat, olursun halas. 

●  Mahkûm edip zulmetmez asla kader, adalet eder!  

●  Zavallı gaza geldi, gaza bastı, kaza yaptı, kaza namazı da kazaya uğradı! 

●  Fikri; iman, Kur’ân olmayanın titri başka, zikri başka olur! 

●  Taşmaz akar mecraında, zira yoluna su sadık; nerede tarik-i hak, meslek, meşreb erbabı, nerede, susadıkça susadık! 

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