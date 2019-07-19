"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Tolstoy’dan tesbitler

Ali FERŞADOĞLU
19 Temmuz 2019, Cuma
Rus edebiyatının en önemli yazarlarından usta yazar Tolstoy, birçok eser yanında Allah’a iman, İslâm, Hz. Muhammed (asm), hadis ve hayata dair derin düşüncelere sevkedecek birçok değerli söz bıraktı.

I. Dünya Savaşı’na doğru giden dünyanın içinde bulunduğu buhran ve içler acısı duruma kitaplarında yer veren Tolstoy sözlerinde her ne olursa olsun ahlâkî değerleri yitirmemizi ve dünyanın değişmesini istiyorsak önce kendimizi değiştirmemiz gerektiğini öğütler.

Tolstoy, yaşadığı son yıllarda zamanının çoğunu din, toplum, ahlâk, sanat konularındaki görüşlerini anlatan yazılar yazmaya ayırıyordu. En çok dikkat çeken ise Tolstoy’un, Hz. Muhammed’in (asm) hadislerinden derlediği bir kitap çıkarması olmuştu şüphesiz. Bu kitap çok tartışıldı, çok konuşuldu.

Tolstoy, ölümünden bir yıl önce Hz. Muhammed’in (asm) hadislerini bir kitapta derledi.

1908 yılında Hindistanlı âlim Abdullah El Sühreverdi’nin “Hz. Muhammed’in (asm) Hadisleri” kitabını okuduğunda ise bu kitaptan çok etkilendi. Tolstoy bunun üzerine Hz. Muhammed’in (asm) hadislerini, İslâm dinine olan hayranlığını anlatan kendi yorumlarını da ekleyerek bir kitapta derliyor.

İşte Tolstoy’un hayatı sorgulayan, ders ve ibret veren veciz sözlerinden bazıları:

  ● Herkes insanlığın kötüye gittiğini kabul eder, ama hiç kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez. 

  ●  Bir insan acı duyuyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyuyorsa insandır.

  ● Kendi mutluluğundan başka hedefi olmayan insan kötüdür. 

  ● İnsanların çoğu onu yapıyor diye yanlış, yanlış olmaktan çıkmaz.

  ● Hayat ne gideni geri getirir, ne de kaybettiğin zamanı geri çevirir.

  ●  Bozuk para insanın cebini deler, bozuk insan da kalbini.

  ●  İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek için ise uyandırmak gerekir.

 ●  Varlığı bir şey kazandırmayan insanların, yokluğu hiçbir şey kaybettirmez.

  ●  Ne diye şeytana kızarsın? Bir iyilik yap da, o sana kızsın.

  ●  Bil ki, yaşadıklarınla değil yaşattıklarınla anılırsın.

  ●  Bir insanı bulunduğu mevkiyle değil, göz koyduğu mevkiyle ölçmek gerekir.

  ●  En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır.

  ●  Kimse, kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir, bilmelisin.

  ●  Birine çamur atmadan önce iyi düşün ve sakın unutma: Önce senin ellerin kirlenecek.

  ● Başkalarının hayatından ders alın. İnsan, bütün hataları kendisi yapacak kadar uzun yaşamıyor.

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    1 milyon ev elde kaldı

    11. Kalkınma Planı kabul edildi

    ‘İmanıma zarar veriyor’ dedi, oyunculuğu bıraktı

    Erbil Emniyet Müdürlüğü saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini yayınlandı

    Trump: İran'a ait bir İHA düşürdük

    Tercih süreci için tavsiyeler

    Bu faturalarla yaşanmaz

    Meclis’e saygı bu mu?

    Bakanlık, kayyum şirketlerini bilmiyor

    Trump: Şuan yaptırım konusuna bakmıyoruz

    Ruhani ABD ile ateşkes sağlanmasını istedi

    Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

    Lavrov İdlib hakkında açıklamalarda bulundu

    Güney Afrika ordusuna başörtüsü izni

    Endonezya İsrail'e boykot çağrısında bulundu

    Avrupa Parlamentosu'ndan Rusya ve ABD'ye çağrı

    Türk diplomat Köse ebediyete uğurlandı

    Adaletin ideolojisi olmaz

    Sudan'da krizi bitirecek adım

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘İmanıma zarar veriyor’ dedi, oyunculuğu bıraktı
    Genel

    1 milyon ev elde kaldı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Atanmışlar kabinesi ile seçilmişler Meclisi kopuk
    Ali FERŞADOĞLU

    Tolstoy’dan tesbitler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    11. Kalkınma Planı kabul edildi
    Cevher İLHAN

    Erbil saldırısı ve Ankara’nın “Irak politikası”
    Atilla YILMAZ

    Said Nursî, 31 Mart Hadisesi’nde aftan mı yararlandı?
    Genel

    İstibdat ne şekilde olursa olsun, sille vuracağım
    Süleyman KÖSMENE

    Komşunuza iyilik ettiniz mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.