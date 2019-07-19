Tolstoy’dan tesbitler

Rus edebiyatının en önemli yazarlarından usta yazar Tolstoy, birçok eser yanında Allah’a iman, İslâm, Hz. Muhammed (asm), hadis ve hayata dair derin düşüncelere sevkedecek birçok değerli söz bıraktı.

I. Dünya Savaşı’na doğru giden dünyanın içinde bulunduğu buhran ve içler acısı duruma kitaplarında yer veren Tolstoy sözlerinde her ne olursa olsun ahlâkî değerleri yitirmemizi ve dünyanın değişmesini istiyorsak önce kendimizi değiştirmemiz gerektiğini öğütler.

Tolstoy, yaşadığı son yıllarda zamanının çoğunu din, toplum, ahlâk, sanat konularındaki görüşlerini anlatan yazılar yazmaya ayırıyordu. En çok dikkat çeken ise Tolstoy’un, Hz. Muhammed’in (asm) hadislerinden derlediği bir kitap çıkarması olmuştu şüphesiz. Bu kitap çok tartışıldı, çok konuşuldu.

Tolstoy, ölümünden bir yıl önce Hz. Muhammed’in (asm) hadislerini bir kitapta derledi.

1908 yılında Hindistanlı âlim Abdullah El Sühreverdi’nin “Hz. Muhammed’in (asm) Hadisleri” kitabını okuduğunda ise bu kitaptan çok etkilendi. Tolstoy bunun üzerine Hz. Muhammed’in (asm) hadislerini, İslâm dinine olan hayranlığını anlatan kendi yorumlarını da ekleyerek bir kitapta derliyor.

İşte Tolstoy’un hayatı sorgulayan, ders ve ibret veren veciz sözlerinden bazıları:

● Herkes insanlığın kötüye gittiğini kabul eder, ama hiç kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez.

● Bir insan acı duyuyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyuyorsa insandır.

● Kendi mutluluğundan başka hedefi olmayan insan kötüdür.

● İnsanların çoğu onu yapıyor diye yanlış, yanlış olmaktan çıkmaz.

● Hayat ne gideni geri getirir, ne de kaybettiğin zamanı geri çevirir.

● Bozuk para insanın cebini deler, bozuk insan da kalbini.

● İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, ruhen ameliyat etmek için ise uyandırmak gerekir.

● Varlığı bir şey kazandırmayan insanların, yokluğu hiçbir şey kaybettirmez.

● Ne diye şeytana kızarsın? Bir iyilik yap da, o sana kızsın.

● Bil ki, yaşadıklarınla değil yaşattıklarınla anılırsın.

● Bir insanı bulunduğu mevkiyle değil, göz koyduğu mevkiyle ölçmek gerekir.

● En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır.

● Kimse, kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir, bilmelisin.

● Birine çamur atmadan önce iyi düşün ve sakın unutma: Önce senin ellerin kirlenecek.

● Başkalarının hayatından ders alın. İnsan, bütün hataları kendisi yapacak kadar uzun yaşamıyor.