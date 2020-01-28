"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Yeni Asya Bediüzzaman’ın gazetesidir

Ali FERŞADOĞLU
28 Ocak 2020, Salı
Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin ömrü, sürgün, mahkeme ve hapishanelerde geçen bir destandır.

Tarihçe-i Hayatı yüzlerce destansı örneklerle doludur. Hakkında idam kararlan verildiği, her türlü ihanet plânlarının sergilendiği o korkunç ve karanlık dönemlerde bile asla ye’se düşmemiştir. Gittiği her yere “dâvâ aşkı”nı, ümidi, şevki götürmüş, hamiyetleri alevlendirmiştir. Risale-i Nur’daki şevk, hâdiselerle gelen, hâdiselerle giden bir şevk değildir. Belki, şevk-i dâimîdir. Ondan dinleyelim:

“Evet, evet... Sivrisinek tantanasını kesse, balarısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz.”1

1999 Depremi için de ‘İlahî ikaz’ dediğimiz için mahkeme yollarındaydık. Mehmet Kutlular Ağabeye kasten 2 sene 1 gün ceza verdiler. “Sözümün arkasındayım!” dedi ve yurtdışında olduğu halde geldi izzet ve şerefiyle hapis yattı.

Yeni Asya tarihi böyle yüzlerce örneklerle doludur… Zira, Nur Hareketi ve ana gövdesi Yeni Asya Deccalizm/Süfyanizm ve bunların kolları “ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik, mason komiteleriyle” mücadele ediyor. Cemaatimiz ve Yeni Asya inayet altında!

“Kardeşlerim, hiç merak etmeyiniz. Kat’i kanaatim geldi, bizler bir inayet altında, gayet ehemmiyetli bir hizmette ve ihtiyar ve iktidarımız haricinde bir dest-i gaybî tarafından istihdam ediliyoruz.” 2 

“Sakın, sakın, hiç kederlenmeyiniz, merak etmeyiniz, hem telaş etmeyiniz, hem bana acımayınız. Şeksiz şüphesiz, inayet-i İlahiye perde altında bizi muhafaza etmekle, “E’SA (E, Arapça ayn şeklinde okunacak) ENTEKRAHU ŞEY EN VE HUVE HAYRULEKUM/Umulur ki hoşlanmadığınız birşey sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Sûresi: 216.) âyetine mazhar etsin…

Ve Yeni Asya’ya “sebat, metanet, sadakat ve istikametle” bağlı-okuyucusundan yazanına-herbir ferdi, Üstadı gibi haykırır: “Saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, bu hizmet-i imaniyeden çekilmem.” “Dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikat-i Kur’âniyeye fedâ olan bu başı zındıkaya eğmem.”3

Yeni Asya, böyle bir hak ve hürriyetler kahramanı Bediüzzaman’ın gazetesidir, başını eğemez…

“Onların o planları da yine akim kaldı…” 4

Bu da diğerleri gibi akim kalacak inşallah. Zira, bu hep böyle tecelli ede gelmiştir…

Son sözü, bütün müjdeli ihbaratı doğru çıkan Üstadımızdan dinleyelim: “Evet, ümitvar olunuz! Bu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ İslâm’ın sadâsı olacaktır!”5 

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, Münazarat, s. 9.

2- Emirdağ Lâhikâsı, s. 25

3- Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 701

4-Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikâsı, 64.

5-Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 133

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