Zalimleri destekleyenlerin hâli ne olacak?

İstibdat; hak ve hürriyetlerin olmadığı baskıcı yönetim biçimidir. Bu despotizmde işler hukuk ve adalete göre değil, keyfilikle yürütülür. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet gibi her türlü suistimal ve istismarlara gayet müsait bir zemindir.

AKP ve lideri istibdadın tüm özelliklerini taşıyor! Ki, adına “Türk tipi!” denen ucûbe “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi’nde, “kanun yapma/ yasama/ KHK, yürütme/ icra ve yargı (kontrol)” tek kişi olarak onun elinde! İstibdat olan yerde adalet, eğitim, hak ve hürriyetler ve ekonomi de çöker!

Ekonomiden biri iki örnek verelim: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Emekli aylığı 66 liradan 10 bin liraya, nereden nereye” diye övünürken, Prof. Dr. Aziz Çelik, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’nın verilerinden hareketle yaptığı hesaplamaya göre emeklilerin ezici çoğunluğunu ilgilendiren en düşük işçi emekli aylığı Aralık 2002’de asgari ücretin yüzde 139’u kadar iken bu yıl asgari ücretin yüzde 59’una geriledi. Emekli aylıkları 2002’deki düzeyini korusaydı bu yıl 23 bin lirayı geçecekti. Buna göre en düşük işçi emekli aylığından 13 bin 633 lira eksik.”1 Bu bir zulüm değil mi?

Diğer basit bir hesaplamayla herkes fena halde soyulduğumuzu anlayabilir: 2003’te 200 dolar=143 tl., 2009’da=135 tl., 2023’te=10 dolar, 7.3.2024’te=6 dolar!.. Yani, olan şu: “Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler.”2 Ve bu da bir zulümdür! Ve bu ya kasıtlı, teammüden yapılıyor veya beceriksizlikten! Her iki halde de felaket!

Peki, bu müstebit, zalim, yolsuz iktidarı “iltizamen, iltihaken, fiilen” alkışlayan, halâ mazeret uyduranların hâli ne olacak? Harp boğuşmalarına “Değil taraftar olmak veya merakla o cereyanları takip etmek ve onların yalan, aldatıcı propagandalarını dinlemek ve müteessirane mücadelelerini seyretmek, belki o acip zulümlere bakmak da caiz değil. Çünkü zulme rıza zulümdür; taraftar olsa, zalim olur, meyletse ‘Zulmedenlere en küçük bir meyil dahi göstermeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur.’3 (mealindeki) ayetine mazhar olur.”4 Zulme kalben meyil böyle olursa, ya fiilen iştirakin sonucu ne olur? 2003’ten beri toplumu aldata gelen AKP farkında mı? Peygamberimiz, “Bizi aldatan bizden değildir.”5 Peki, aldanan, aldatan kimdendir?

Dipnotlar:

1-Yeni Asya, 06 Mart 2024.;

2-Münâzârât, s. 104.; 3-Hûd Sûresi, 113.; 4-Kastamonu Lahikası, s. 160.;

5-Müslim, Îman, 164.