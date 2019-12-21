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21 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Babamı ziyaret

Ali HAKKOYMAZ
21 Aralık 2019, Cumartesi
Yine hastalandı. Kayseri’ye gittim. Öksürük, öksürük, öksürük...

Hastane köşelerinde bir deri bir kemik... İlâçlar, makineden nefesler... hikâye...

Derken... öksürük, öksürük... eve geldik. Öncesi berbere gidelim, dedi; gittik. İyi; canı başında, hayata bağlı... Ölüme de hayata da yakın... Bir bardak sıcak su dedim, berbere.

İnsan âciz, insan fakir, insan bîçâre... Bu yüzden muhtaç ya Sonsuz Yâre... Yoksa nasıl iyileşir bunca sonsuz yâre!

Öksürük... oturmuş ciğerine; gitmiyor. Berber aynasından bakıyorum morali yerinde... Bir güzel parladı saç sakal derken. Benim saçlarım dökük; onun tarağı cebinde... Bir demet para çıkardı; birini uzattı ustaya. Baba bu; bize para verdirmez ki... Yaş seksen altı, seksen yedi... Kafa kâğıdı biraz karışık...

Abisi ölmüş; onunki bunun olmuş ve saire... Ih tıs evdeyiz; ah şu öksürük!

Kardeşimle girmiştik hastaneye. Başımda siyah bir bere... Ela, mavi gözleriyle bu kim diye baktı, baktı...

Bunca yıllık oğlunu tanımadı, ha! Belki de tanıdığı yüzlükten çıkmıştım; kim bilir!

Hekimoğlu İsmail’e benzetti beni. Sonunda tanıdı yani! Bayramlarda hani daha çok gidip gelmeler...

İnsan değişiyor; gurbete çıkmayagör! Böylesi arada oluyor. 

Memleket hasreti gideriyorum bu bahaneyle. Erciyes’i, Ali Dağı’nı seyretmeye bayılıyorum. Çocukluğumdan bir tek dedemden kalan bağ... Bütün bağlarımı kopardı maziden bu rant adamlar.

Yıktılar, yaktılar siyah beyaz hatıraları. Arada kalanlar var nasılsa! 

Mustafa Özgür İlkokulu’nda kara önlük, beyaz yakalık... Birinci sınıfı orada okudum. Ne yaptım bilmiyorum; bakır on kuruş vermişti. Siyah gözlüklü öğretmenimin adını unuttum. Çifteönü Mahallesi’nden Sahabiye’ye taşındık. Kalan dört seneyi orada tamamladım. O öğretmenimin adı hatırımda: Nuh Rıdvan. İri yarı bir adam, tatlı sert, kızıl yüzlü, şişman.

Nazmi Toker Ortaokulu şehrin göbeğinde... El üç yıl okurken umumen; ben dört yıla tamamladım.

Sonra anlatırım belki sebebini. Ve Faruk Nafiz Çamlıbel’in hocalık yaptığı Kayseri Lisesi... İşgal yıllarında Meclis olarak düşünülmüş... 

“Kayseri Lisesi’nin Nur’a koşan gençleri... Güzel Anadolu’ya güneşler taşıyacak.”

Diye başlayan her hafta söylediğimiz bestelenmiş şiiri...

Neyse... hatıralar esir aldı beni; hastaneye dönelim. Hastalık, sağlık bizim için... Hemşireler, doktor, hastanelerin sevimsizliği... Ziyaretçilerin getirdiği meyveler... Baba bu; buyrun, yiyin diyor. Kırışmış ellerini öpüyorum. Bir güzel ovuyorum o bir avuç vücudunu. Bu benim babam... Annem gideli yıllar olmuş. O da böyle hastane köşelerindeydi. Oldum olası... hastane dendi mi... 

Artık evdeyiz. Doktorluk sırası bende... Diyor ya şarkı şiir: “Lokman Hekim dostum olsa;/ Sarsa yarayı, yarayı.”

Lokman Hekimlik yapayım, dedim. Onu ona, şunu buna kattım. Aç karna, tok karna... Tabiî dostlardan da duâ... Öksürük dedi ki elveda! Afiyet dedi ki merhaba! Doktorlar, ilâçlar, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu mu? Bilmem de... kırık çıkıklar dışında... Kansere, ciğere neylesin doktor! Bense öğretmenim; okudukça anladım ki cahilim... O doktorlar bizim tezgâhımızdan... Anlatamadım galiba... Bilmem; doktorlar olsun da... Ne onlar beni sorsun ne ben onları...

*

Babamı soruyorsanız... Alternatif tıp diyorlar ya... İşte öyle şeyler yaptık. Şimdi işinde gücünde... İlâçlarla işim ne!

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  • Mürsel

    21.12.2019 00:30:44

    Allah afiyet versin hocam.

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