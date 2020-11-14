"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Çocuklara kış şarkısı

Ali HAKKOYMAZ
14 Kasım 2020, Cumartesi
-Unuttuğumuz çocukluğumuza...-

Baharda kış bestesi var.

Hele karlar bir kalksın da gör!

Bıyık altından gülenler gibi...

Kar altından gülüyor bahar.

Kışta ne var?!...

Kar beyaz ümitler var.

Kışta ne var?!...

Kar kalkar kakmaz çocuk yüzlü papatyalar...

Kışta ne var?!...

Kışın rengi beyaz...

Neden ki bilmem;

Karakış diyen bakışlar var!

Kışta ne var?!...

Kış uykusu var.

“Kuş uykusu...” desene şuna!

Kuşlar çekilir yuvasına.

Kışta ne var?!...

İlkbahar gibi gençliğin vardı.

Yaz yordu seni.

İş güç, harman...

Karman çorman oldun.

İyi oldu, ha!

Derken sonbahar soldurdu seni.

Heyben meyvelerle doldu.

Savruldu yaprakların.

Bir hüzün çöktü yollara.

Dağlara, ovalara, denizlere hattâ...

Derken kış...

Ağır başlı bu bakış...

İnce ince...

Lapa lapa kar...

Bu ne kadar beyaz kelebek...

Bu ne kadar beyaz melek...

Kış seni arar, kış seni sorar.

Kapılara gelir dayanır.

Sobayı yakmanı bekler.

Kestane kokusunu özlemiş; belli!

Kardan adama...

Kar topuna çağırır seni.

Kışta ne var?!...

Daha ne olsun:

Sükûnet var.

Sevecen bakışlar var yollarda.

Kar gibi ak...

Kendini karın yağışına bırak!

Çatılara bak!

Üşümesin dağlar.

Kar altında dağca hayaller kurar.

Vakti gelir ağlar.

İyi mi;

Bu gözyaşları iyi gelir ağaçlara, kuşlara...

Hattâ taşlara...

Kışta ne var?!...

Hani kalkar ya karlar...

Kâr olur; kar.

İyileşir nice efkâr.

“Karda ne var?!...” diye sorup duruyorsun.

Kardan al bahar haberi!

Ebedî dirilişin şarkısını dinle!

Karın adı: Beyaz Gece...

Baharı heceler durur.

Bu yüzden belki de “karakış” derler!

Ölüme girer ya âlem!

Kış uykusu bir çeşit  ölüm ya!

Kuş uykuları “tetik” olur ya!

Bahar gelince inler cinler uyanır ya!

“Ölümümüz kış...”  demek istiyorum; 

Anla!

Kıştan sonra bahar ya!

Öfff anla beni, anla!

Kışların, ölümlerin ardı bahar ya!

İşte ölüm kışlarından sonra...

Bitmeyen baharların müjdesine...

Kışlar kapı aralar ya!

Yordun beni; yeter!

Ölümden korkuyorsan;

Kışta; kar beyaz ümitler var.

Kış sonrası...

Bahar fotoğrafları yeter!

Bırak beni de...

Dinle, kıştaki kaç bahar...

Kaç diriliş bestesini!

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Acı reçete yine millete

    Çocuğunuzu siber zorbalıktan koruyun

    Tedbir almak devletin işi

    Aşı kapanın elinde kalıyor

    Elektrik zamları ampul söndürtüyor

    Libya'daki seçimlerin tarihi belli oldu

    'Trump kendi yemin törenine katılacak'

    Ermenistan'ın Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak

    'Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor'

    Rus gazetesinden dikkat çeken Karabağ değerlendirmesi

    'Baskı altındayız ama Filistin meselesi çözülene kadar İsrail’i tanımayacağız'

    'Seçimlerde büyük bir usulsüzlüğe rastlanmadı'

    Rekabet Kurulu'ndan Google'a ceza

    ABD'de son 24 saatte 1180 ölüm ve 163 bin yeni vaka!

    Kör particilik bitti

    Afrika'daki vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

    Fransa muhalefeti: Bu ülkede laiklik kılıfı altında Müslümanlara yönelik nefret var

    'Yolcu sayımız yarıdan fazla azaldı'

    'Kına yemeğinden pozitif ve temaslı 17 vaka çıktı'

    Bakanlıktan "çürük elma" videosuna ilişkin açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ANAP gibi...
    Genel

    Acı reçete yine millete
    Ali FERŞADOĞLU

    Herşeye rağmen müjde!
    Ahmet BATTAL

    Hindistan Adalet Bakanına
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Dijital âlem dindarlığı
    Faruk ÇAKIR

    Ekibin kadar varsın
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un iman üzerindeki tahşidatı ne içindir?
    Dr. Dolunay Coşkun

    Koronavirüste seyir ne durumda?
    Osman ZENGİN

    Ali Kanıbir Ağabeyim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.