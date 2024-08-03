"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Son perde: Deccal ve İsa - Ân diyarı (61)

Ali HAKKOYMAZ
03 Ağustos 2024, Cumartesi
Dünyanın fotoğrafını, yaşını görüyorsun Selim Ali. Çok yaşlı, öldü ölüyor gayrı da… hâlâ kavgacı, ırkçı, ölümüne de ölümden kaçan zamanlardayız.

İnsanın insana köle olduğu… 

Adım başı muhabbetin ve yan yana, can cana durmanın ötelendiği…

Çok zengin görünen ama fakir bir çağ…

Dünya çok tantanalı, şamatalı, gürültülü vurdumduymaz… Bu cehalet, bu fukaralık, bu kavgaseverlik hoş mu ki bu kadar baştacı ediliyor?! Hoş -değil ama sözün gelişi hoş- dün de vardı bu dediklerimiz bugün de var yarın da olacak fakat kötü; örnek olur mu?! 

İki yüzlü, çok yüzlü; belki de yüzsüz bir çağdayız o zaman. Öyle bir ç/ağa düşmüşüz ki sorma! Hizası/esareti, cezası bol bir çağ…Herkes aynı sırada olsun isteniyor. Göz önünde olacaksın; ne yaptığını görecekler. Tek başına olsan da seni tek bırakmıyorlar. Yoklukta, susmakta sormamakta eşit hâle getiriyorlar. 

Kim bunlar -gemi azıya alanlar- Bilgin Abi? Dibimize kadar sokulup dibimizi oyanlar?  

“Dostlarım içinde çok münafık var.” sözünü okuduğumda Son Adam’ın… çok mu çok şaşırmıştım. “Çok” sıfatı ürkütücüydü.

Bu dünya birkaç aileye yeter ötekiler “öte” dursun diyorlar. Diyorlar ama bu sefer kıskançlıklar, korkular, hasetler yan bakışlar, içi başka dışı başkalıklar başlıyor. 

Sonra?

Hile, hırsızlık, yolsuzluk, israf, iflas, çöküş… Törenden/resmiyetten geçilmiyor da ciddiyet yani işin hakkını verenler nerde? Ara ki bulasın! Enelerin öne çıktığı bir yerde de kavgadan başka ne çıkar ki?!

Müjdeli bir şey yok mu diye aynalara koştu Selim Ali. Var diye, olmalı diye bir çığlık duydu ta içinden.

Zira bu yalanlardan, sanal âlemden bıkmıştı. Artık samimiyete ihtiyacı vardı hem kendisinin hem bütün bir insanlığın. 

Aslında zor; zor olduğu kadar da müjdeler dolusu bir çağdı. Kainatta bir denge vardı sonunda. Derken… gecenin sonu seher; kışın sonu bahar diyen Bilgin Abi’nin sesini duydular. Bir yerde kötülük saltanat kurmuşsa iyilik alıp başını gidemezdi.

Kitaplarda Deccal‘ın ve İsa’nın aynı çağda geleceğini okumuştu. Deccal darmadağın etmeyi; İsa toplamayı temsil ediyordu. Deccal körlüğün ve ümitsizliğin; İsa basiretin ve beşaretin kendisi hem sembolüydü.

Bütün kötülüklere karşı son zamanda İsa’nın etrafında toplanmaktan başka yollar oyalar ve neticesizdi. 

Son zamanın son iki sahnesi vardı: 

Deccal ve adamları…

İsa ve havarileri…

Başka var mıydı? Aslında şiirlerde, resimlerde, romanlarda sık sık görmeli değil miydik bu sahneleri? Fakat zor konular… Perdeli… Mecazlı… Bir yazıyı bağlamak, tuvale son fırçayı değdirmek kolay mıydı?

Konuşmak, yazmak, işlemek, anlamak, anlatmak için “mühimmat” gerekiyordu. Kalem ve kağıttı bu şimdi dijitale kaydı. “Kaymayan” da çok bir şey kalmadı gerçi.  Kolaylaşır sandım hayat bunlarla da öyle de olmadı. Bunu da böyle görmek ifrat mı tefrit mi? O zaman vasat nerde; hayatın kendisi dediğimiz? Teknolojiyi çatır çatır kullananların arasına tefrika mı atmış oluyorum Bilgin Abi?

Geçenlerde bildik bildik konuştu biri. Durup dururken İsa’yı öldürdü. İş alevlendi. Bir gazete: “Hazreti İsa ölmedi.” diye manşet attı; başka atanlar var mıydı; bilmiyorum.

Hele bak; İsa ölmüşmüş! İnsan bilmediği konulara girecekse temkinli olmalı. Araştır biraz. Birinci Mektup’ta (Mektubat) kaç çeşit hayat varmış gör. İsa geldi mi, gelecek mi, geldi gitti mi; orada onu da göreceksin de… sizler okumuş üflemiş olduğunuzdan sözüm size değil. 

Hıristiyan âlemi de size güler. 

Ya bilmiyorsunuz ya da zihin bulanıklığı veriyorsunuz. 

Son perde İsa ve Deccal karşılaşması çağı… Konuyu dağıtmayın. İlim giyinin ilim de cübbenin hakkını verin. O neşrettiğiniz ama camilere koymaktan korktuğunuz Mekktubat’ı okumadığınız belli. Makamı doldurmuyorsan boşaltacaksın. Başarı yoksa dışarı…”

Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hava yolu şirketleri İsrail ve Lübnan'a uçuşlarını durdurdu

    THY, İran uçuşlarını yarına erteledi

    İsrail Gazze’de 16 bin çocuk öldürüldü - Çocuklar “tarifsiz vahşetlerle” karşı karşıya!

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi 85 yaşındaki Şeyh İkrime Sabri de İsrail tarafından gözaltına alındı

    İsrail’e daha fazla baskı çağrısı

    İsrail, esirlere işkence yaptı

    Gazze felaket bölgesine dönüştü... İsrail yüzlerce naaştan organ çaldı!

    Parlamento vesayet altında

    Hizbullah: Savaşta yeni bir aşamaya geçtik

    AB’den Yapay Zeka Kanunu

    İsrail gece boyunca katletmeye devam etti

    Venezuela'da tansiyon düşmüyor

    Enflasyon hedefi yine tutmayacak

    İsmail Heniyye için milli yas ilan edildi

    Dünyada fiyatlar düşerken bizde doğalgaza dev zam

    Bir haftada 334 yangın yaşandı

    Venezuela'daki protestolar büyüyor: 1200 kişi gözaltına alındı - Maduro: İç savaşa izin vermeyeceğiz

    Dış ticaret açığı yine arttı

    Ormanlar cayır cayır

    'Hiç vergi vermediler'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsrail’e girmek
    Ahmet BATTAL

    Demokrat Parti ve ittifak kodları
    Cevher İLHAN

    Filistin’i imha ve ifna plânı
    Risale-i Nur'dan

    Dünyaya nazar-ı ibretle bak
    Ali HAKKOYMAZ

    Son perde: Deccal ve İsa - Ân diyarı (61)
    H. Muharrem OKUR

    Eliflere çağrı
    Faruk ÇAKIR

    Helaket asrının felaket bölgesi
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Hürriyetçi olmayan zihniyet ile kalkınma olamaz
    Orhan Ali YILMAZ

    AB standartları, bir de şu bizim kanunlarımız…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.