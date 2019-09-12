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12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Dün dünde kalmalı

Ali Rıza AYDIN
12 Eylül 2019, Perşembe
Bir zamanlar el ele, dere tepe koşardık; gönlümüzde inşirah, kaba sığmaz coşardık.

Bugün gelinen noktada ne o günkü insan, ne de o zamanki heyecan kaldı.

Çünkü “Eski çamlar bardak oldu.”

Evvelce;

Bir kahvenin hatırını en az kırk yıl sayardık. Bir kardeşin avazını, nerde olsa duyardık.

Ne oldu da şu günlerde bu hasleti yitirdik?

Maalesef, günümüzde ne kahveci, ne de hatırı sayılacak bir kallavi kahve kaldı.

Küçük hesaplara, büyük değerler fedâ edilir oldu, son zamanlarda.

Lâf üstüne lâf ürettik, kardeşliği körelttik.

“Benden sonra tufan” mantığı; “ben varsam her şey var, ben yok isem yok olsun” tarzındaki bir düşünce ve bu düşünce üzerine inşa edilecek olan davranış yapısı, insanı, dar kalıpta hapseder.

Bazı şeyler vardır ki, var oldukları müddetçe, varlıklarından vazgeçilmez zannedilir, günü gelir, limon gibi sıkılır ve atılır. 

Eğer kıymetten söz edecek olursak; “her değerli, kametini bilmeli” demek ve kafalardaki kavak yelinin dinmesini temenni etmek gerek.

“Dün, dün de kaldı.”

Gramofon iğnesi gibi takılıp kalmamalı oraya, buraya.

Fikirleri, zikirleri bakışları, bugüne çevirmek; hakikati üryan olarak görmek lâzım! Tâ ki, gözümüzden sis perdesi silinsin.

Aksi hâlde yanılırız, yanıltırız beyhude.

Dünya hâli, bu!

Gökyüzü hep pırıl pırıl, denizler de her zaman çarşaf gibi olmaz ki. 

Tıpkı yolların biteviye, dümdüz olmadıkları gibi.

Zaman zaman, ne yaptıklarımıza değil; bazen de oturup, ne yapmadıklarımıza, neleri yapamadığımıza bakmak gerekmez mi?

Kabahat, bilinirse, telâfisi mümkündür. 

“Bâki ve güneş gibi ve elmas misilli hakikatler, fâni şahıslar üzerine bina edilmez ve fâni şahıslar o kıymettar hakikatlere sahip çıkamazlar” demiyor mu?

Madem öyle; hakikati idrak edip, işimize bakalım.

Bakalım ki, görmediklerimizi görelim!

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