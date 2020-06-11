"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kötülüğü önlemek

Ali Rıza AYDIN
11 Haziran 2020, Perşembe
Bazen fasit daireden, kısır döngüden çıkamıyor, bocalayıp kalıyoruz.

Yani, kendi kafa fenerimize itimat edip, bildiğimizden şaşmıyoruz! Dolayısıyla, ihtimalleri, yanılma payını hiç dikkate almıyoruz.

Doğru bildiğimiz eğrilerle amel edip gidiyoruz, çoğu zaman.

İnsan her şeyiyle, her şekliyle mükemmel olmaz, olamaz; çünkü kul, kusur ile malûldür.

Bizim de kabahatimiz, hoşa gitmeyen yönlerimiz, hatta kötü taraflarımız olabileceği gibi; bir başkasının beğenmediğimiz bir davranışına, bir kötülüğüne maruz kalmamız da mümkün.

Bunun örneklerini, günlük hayatımızda zaman zaman yaşıyoruz.

Marifet, bu gibi şeylere kısas uygulayıp aynıyla karşılık vermek değil; kırlangıç kuşunun yaptığı gibi zararın bazen altından, bazen üstünden geçerek yola devam edebilmektir.

Yoksa her kötüyü düşman bilmek; defterinden silivermek olur mu?

Kaldı ki, kötü olan ancak biziz; bizim nefsimiz!

Cenab-ı Hak, bu hususla ilgili olarak şöyle buyuruyor:

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost oluvermiştir.

 “Buna (bu güzel davranışa), ancak sabredenler kavuşturulur; buna ancak (hayırdan) büyük nasibi olan kimse kavuşturulur.” 1

(Kötülük, en güzel hâlet ne ise onunla önlenir. Meselâ gazaba sabır, bilgisizliğe hilm, kötülüğe af ile karşılık verilir.)

Risale-i Nur’da, “Muhabbete en lâyık şey muhabbettir; husûmete en lâyık sıfat husûmettir” 2 deniyor.

Aksi hâlde, “Kin ve haset, ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi sevapları da yakıp bitirir.” 3

Yine, Peygamberimizin (asm) ifadesiyle; “Faziletin en üstünü, seninle akrabalık bağını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır.” 4

Kötülüğün karşıtı, iyiliktir. İyilik ise karşılık beklemeden başkalarına yapılan yardım, hayır, lütuf, kerem, ihsan, inâyettir.

Merhum Ali Fuat Başgil, bize, “Başkalarından gördüğün kötülük, seni iyilik yapmaktan alıkoymasın” 5 tavsiyesinde bulunuyor.

Öyle ya, kötülüğe kötülükle karşılık vermek her kişinin, kötülüğe karşı iyi davranış sergilemek ise, er kişinin işidir!

Dipnotlar:

1. Fussilet Sûresi, 34-35.

2. Said Nursî, Hutbe-i Şamiye, 57.

3. Camiü’s-Sağîr, 3: 1240 (İbn Mace, Zühd, 22).

4. İbn Hanbel, 3: 439.

5. A. F. Başgil, Gençlerle Başbaşa, 68.

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Danıştay'ı niye bekliyorsunuz?

    Gerçek işsiz sayısı 14 milyon

    Normalleşme süreci yanlış anlaşıldı

    Korona cumhur oylarını düşürdü

    Belçika Prensi Joachim'e İspanya'da Kovid-19 cezası

    Filistin'den İsrail'e karşı 'uluslararası cephe' çağrısı

    Meksika'da 2 bebek koronavirüs sebebiyle vefat etti

    'Lütfen büyüklüğünüzü göstermeye devam edin'

    'Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli'

    ABD'nin salgın tablosu günden güne ağırlaşıyor

    AB - Türkiye Dostluk Grubu, üyelik sürecine katkı sağlayabilir

    Çevrimli'deki 30 yıl önceki PKK katliamı unutulmadı

    Zirai ilaç tehlikesi!

    İsrail'e bir tepki de Almanya'dan

    Akşener: Buradan Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum

    MEB'den karne düzenlemesi

    Karamollaoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

    Dünya genelinde vaka sayısı 7,5 milyona yaklaştı

    Bahar nezlesi ve koronavirüs arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya ve Demokratlar
    Genel

    Danıştay'ı niye bekliyorsunuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Yolsuzluk ve zulmü önlemek ister misiniz?
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin dokunulmazlığı
    Risale-i Nur'dan

    Ayasofya ibadet mahalli olmalı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın adını anmadan yemeyin!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çocuklar ve ebeveyn ilişkisi
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    “Dâvâmız beraat etsin yeter”
    Genel

    Normalleşme süreci yanlış anlaşıldı
    Faruk ÇAKIR

    Köyler ilgi odağı olur mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.