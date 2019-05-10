"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Ramazan konuşmaları

Armağan Bahtiyar
10 Mayıs 2019, Cuma
1- Ramazan benim çocukluk aşkım!

2- Ramazanın geldiği belli olsun; gittiği belli olmasın.

3- Allah aşkına; iki lâfı -kulakları tırmalamayacak şekilde- yan yana getiremeyenleri şu ekranlara, mikrofonlara çıkarmayın. Zorla güzellik olmaz. Adının başında prof. yazıyor diye, çeke çeke milletin önüne getirip göstermelik sorular, göstermelik cevaplar yetsin artık. Ramazan geldi diye, mecbur değilsiniz ham sözlüleri konuşturmaya. Ramazan’ın keyfini kaçırmayın. “Körler sağırlar; birbirini ağırlar fotoğrafı...” gözlerden kaçmıyor. Bayıyorsunuz bayım!

4- Evet... Ramazan... Nazlanmana gerek yok; hakkın da yok. Yok; havalar şöyleydi, şuydu buydu... geçelim. Elinin değdiği değmediği, gözünün gördüğü görmediği hiçbir şey senin değil... Ne demek mi istiyorum?!... (Haydi, kendime demiş olayım; belki alınırsın!) Diyorum ki istediğin zaman yiyip içemezsin. Kafana göre “takılamazsın!” {Takılırsın sonra!} Bize bir “Yaşamak Programı” sunulmuş; uyacağız. Bak işte kafasına göre dünyaya; karmakarışık. Dünyayı “kafasına göre” yönetenlerin huzurlu bir gününü göstersene!

5- Ramazan...

Benden bana öyle bir yolculuk...

Benden Sonsuz’a...

6- Birikmiş gecelerin kapısına vura vura...

Geçip gitti davulcu.

Canı çekiliyor gecelerin.

Gerilmiş geceleri yumuşatıyor;

Hüznü soluyor gözlerimin;

Vurdukça davulcu...

Taburcu oluyor dertlerim.

7- Ramazan bir ayna...

Haykırıyor kimliğimizi:

Acziyetimizi, fakriyetimizi...

8- Şöyle... keyifli bir Ramazan filmi çekseniz; baş rollerde “Açlığımız” olsa... Ramazan’ın insana yakıştığını anlatan sahneler... Bir yudum suyun hayalini meselâ... çekebilir misiniz. 

9- Kim ne derse desin; Ramazan, çocukluğumuzdan kabre en köşe başında ay...

10- İmsak... ve... İstanbul... ve ezanlar işte! Bu bir İstanbul çınlaması... İstanbul’un ses fotoğrafı... Böyle keskin ezan çizgisi, bestesi, rotası, notası bir rüzgâr gibi savuruyor insanı. Koca şehir eriyor bir potada. 

11- Tutmak ve Tutmamak... İşte Bu Mesel-e...

12- İftarı açtıktan sonra rahmetli annem derdi ki: “Tutan tutmayan bir oldu!” Anneciğim, ne dediğin anlaşılıyor, tamam da... bir şey diyeyim: “İftar keyfini/neşesini, oruç tutmayan ne bilsin!”

13- Bir aşka benziyor Ramazan;

Ne zaman baksam... gülüyor!

Her köşe başında selâmlaşıyoruz;

Teklifsizce koluma giriyor.

14- Sana geldi bu Ramazan...

Bu kocaman ay...

Aczini bilesin, diye...

Tutunasın diye sonsuzluğa...

Bağlanıp kalma diye bu fani yurda...

Ne bir yudum su senin;

Ne de bir lokma ekmek...

Şehr-i Ramazan demek;

Haddini bilmek demek...

Artık “doyasıya” aç kalacaksın.

Anlayacaksın “çöl” olduğunu dünyanın;

Sonsuza susayacaksın; sonsuz.

Ramazan mübarek olsun.

15- Nasıl sükûnete erdi böyle zaman;

Böyledir Ramazan.

16- Bu iftarlarda bir sır var;

Koşa koşa gidiyor insan!

Kuş olup uçuyorsunuz!

Bütün yüzler gülüyor masada.

Suyundan ekmeğine şifa...

Bu b/aşka bir sefa...

Kapılar açılıyor durmadan:

Sevgiye, huzura, sonsuza...

17- GÜZEL AÇLIK

Ooh, Ramazan geldi!

Mis gibi “açlık...” 

Tok gözlü...

Olur olmaz isteklerime “tokluk” geliyor.

Nedense çocukluğum geliyor aklıma!

Annemin Ramazan hazırlığı...

Babamın telâşeleri geliyor.

Ramazan geliyor birden;

Ağlayanlar gülüyor.

Gülsün... diye yazıyorum, ha!

Biliyorum; dünya kan ağlıyor.

Biliyorum; bir yanda haram yiyenler;

Bir yanda kurşun...

Zaman savuruyor takvimleri.

Aha, bulutlar durmuyor yerinde!

Dünyaya deli gibi sarılsak da... gideceğiz.

Oturup konuşsak Ramazanla.

“İnsan” olduğumuzu duysak ondan

Ne bu hırslarımız, tıka basa tokluğumuz...

Kendimize gelsek, ha!

Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz

    İmamoğlu’nun oyları artacak

    AB sürecini hızlandıralım

    Sahurda ne yemeli?

    Ekonomi daralacak

    Üniversite sayısı artıyor, nitelik azalıyor

    AKP hiç bu hale düşmemişti

    Bağdat'ta intihar saldırısı: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

    'YSK'nin kararı benim zihnimde yok hükmündedir'

    Para, kadın, makam hırsı bizi perişan etti

    Rusya: İran ile ekonomik ilişkileri kesmeyin

    'AB tam üyeliği hedefine ulaşmakta kararlıyız'

    Kuzey Kore'nin kargo gemisine ADB tarafından el kondu

    Marmara Denizi'nde deprem

    İran'dan Avrupa'ya: Sorumluluklarınızı yerine getirin

    İngiltere Maliye Bakanı'ndan Brexit açıklaması

    Facebook'un kurucusundan Zuckerberg'e ağır eleştiriler

    'Ambalajlı ürünler için ücret alınacak' iddiası yalanlandı

    Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İmamoğlu’nun oyları artacak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ders verme zamanı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahkeme zabıtlarından savunmalarımız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Türkiye’ye kaybettirdi...
    Genel

    Demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz
    İbrahim ERSOYLU

    Seçim iptalinin muhtemel sonuçları
    Genel

    Ekonomi daralacak
    Mikail YAPRAK

    Haddini bilmek
    Faruk ÇAKIR

    Barış mümkün değil mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.