AB, insaniyet testinde

Medeniyetin beşiği olarak bilinen Avrupa, Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna için asker, silah ve para yardımında bulunmaktan çekinmedi.

Burada Hıristiyan olmak bir yana, gerçekten masum insanların, çocukların ve bebeklerin ölmesine izin vermeyen bir AB karşımızda idi. AB’nin bu tavrına alkış tutmuştuk, şimdi bir yeni gerçekle AB sınavda. Özellikle İsrail’in yaptığı ve soykırım olarak kabul edilen Gazze şeridindeki olaylar ortada. Son yapılan Gazze Konulu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı “soykırım” davasına destek verilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail-Hamas savaşının başlamasından beri, zulümlere karşı hem halk hem de devlet olarak Gazze’nin yanında yer alan İrlanda’nın AP Üyesi Clare Daly, oturumda yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’de öldürdüğü on binlerce sivile ve sürdürdüğü bombardımana rağmen kamuoyu önünde, inanılmaz bir güven kaybı yaşadığını, bölgesel çatışmaya neden olmak için “kışkırtıcı” eylemlere başvurduğunu, İsrail’i kendi eylemlerinin sorumluluğundan kurtulmak için ise ABD’yi soykırıma ortak ettiğini söyledi. Ayrıca Yemen’de gördüğümüz gibi kasap Biden, yanında madam soykırım (AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen) ile birlikte göreve hazırlanıyorlar. İsrail terörünün devamını sağlayanlar onlardır. Onlar olmasaydı bu savaş çoktan biterdi” şeklinde eleştiride bulundu.

Portekizli Sosyalist AP Üyesi Pedro Marques, Gazze’de her gün binlerce sivilin öldürüldüğü, bunların %70’inin kadın ve çocuk olduğu ve şimdiye kadar 24 bin kişinin hayatını kaybettiği gerçeğine dikkati çekti. “Siviller savaşçı değildir. Çocuklar terörist değildir. Aile ve üçüncü kişiler de dahil olmak üzere toplu cezalandırma kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk ihlalleri ve savaş suçlarından sorumlu olanlardan hesap sorulması gerektiğini vurgulayan Marques, Lahey’de İsrail aleyhine açılan soykırım davasını AB’nin desteklemesi gerektiğini söyledi.

Fransız AP Üyesi Manon Aubry, Gazze’de 100 gün boyunca her gün ortalama 300 kişinin öldürüldüğüne değinerek, “İsrail’in eylemlerinin soykırım niteliğine dikkat çekmek için Adalet Divanı’nda dava açan Güney Afrika’yı desteklemeliyiz. İsrail’le olan ortaklık anlaşmamızı da askıya almalı ve İsrail’e silah ihracatımızı durdurmalıyız. Suç ortağı olmayı bırakmalıyız” dedi.

Lahey’de görülen “soykırım” davasında İsrail’in yanında yer alan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’e de tepki gösterdiler. “Von der Leyen soykırımı destekleyen söylemleri kendine aittir. AP bağlayıcı değildir, Avrupa halkı Filistin’in ve Güney Afrika’nın yanındadır” dedi.

Finlandiyalı AP Üyesi Heidi Hautala, Gazze’de acilen kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini çünkü İsrail’in bombardımanlarının halkın temel tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasını imkânsız hale getirdiğini söyledi. Lahey’de İsrail’in Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiği yönündeki iddiaların kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğine ve AB’nin Güney Afrika’nın Adalet Divanı’nda açtığı davayı desteklemeli ve İsrail’in mahkeme tarafından dayatılan her türlü geçici tedbire uyması gerektiğini açıkça belirtmelidir” diye konuştu.

Evet AB’de İsrail soykırımına karşı cılız sayılamayacak derecede sesler yükselmeye başladı. Önemli olanın AB’nin topyekûn Ukrayna’nın yanında nasıl yer aldı ise şimdi de Gazze halkının yanında yer aldığını göstermesi zamanı. Acil İnsani yardımları bir an önce göndermeli. İsrail’e dur demeli. AB bu konuda gecikmemeli. Beklenen AB bence bu.