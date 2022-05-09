'1 litre atık yağ döktüğümüzde 1000 ton deniz suyunu kirletiyoruz'

Müsilaj Bilim Kurulu üyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’nde son yaptığı dalışlarda dipteki hayat yansımalarını gördüğünü ve denizin adeta direndiğini söyledi. Sarı, ayrıca yaptığı çağrıda 'Lavabolarımızdan bir damla bile atık yağ dökmeyelim. Çünkü 1 litre atık yağ döktüğümüzde bin ton deniz suyunu kirletiyoruz' şeklinde konuştu.

'Marmara direniyor, yardım edelim' Prof. Dr. Sarı, “Hem kayaların üzerindeki hem müsilaj çamurunun azaldığı kumlu zeminler üzerindeki sünger topluluklarının canlanmaya başladığını gördüm. Süngerlerin yaktığı umut ışığının peşine takılıp denize yardım etmemiz lazım” dedi. '1 litre atık yağ döktüğümüzde bin ton deniz suyunu kirletiyoruz' Prof. Dr. Sarı, her şeye rağmen denizin adeta direndiğini söyleyerek, “Süngerler canlanmaya başladı. Bu canlanmayı ‘Yaşasın, başardık, müsilajdan kurtulduk’ gibi yanlış bir mesaja dönüştürmeden süngerlerin yaktığı umut ışığının peşine takılıp denize yardım etmemiz lazım. Mademki deniz direniyor haydi şimdi sıra bizde. Lavabolarımızdan bir damla bile atık yağ dökmeyelim. Çünkü 1 litre atık yağ döktüğümüzde bin ton deniz suyunu kirletiyoruz” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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