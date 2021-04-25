Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SİHA'ların yeni mühimmat test atışlarıyla güçlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKSUNGUR SİHA'nın, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi. Demir, şunları kaydetti: "Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA’larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TÜBİTAK SAGE ve emeği geçenleri tebrik ediyorum." AA

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