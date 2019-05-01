"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

340 Metre çapında Asteroid Dünya'nın yanından geçmesi bekleniyor

01 Mayıs 2019, Çarşamba 18:59
Bilim adamları, 340 metre çapındaki bir asteroidin 10 yıl sonra 13 Nisan 2029'da Dünya'nın 31 bin kilometre yakınından geçeceğini bildirdi.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Massachusetts Teknoloji Üniversitesinden gezegen bilimci Richard Binzel, "Apofis" adlı asteroidin 13 Nisan 2029'da Dünya'ya yakın geçiş yapacağını açıkladı.

Uluslararası Havacılık ve Uzay Akademisinin düzenlediği Gezegen Savunma Konferansı'nda konuşan Binzel, "Böylesine büyük bir gök cisminin Dünya'ya bu kadar yaklaşması ancak bin yılda bir görülebilecek bir gelişme, dolayısıyla buradaki fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını belirten Richard Binzel, asteroidin yörüngeye teğet yapacağı geçişi izlemenin, gezegeni potansiyel asteroid tahribatından korumaya yönelik önlemler geliştirmek bakımından faydalı olacağını vurguladı.

Dünya yörüngesini ekvator enleminde Hint Okyanusu üzerinde teğet geçmeye başlayacak asteroid, Afrika kıtası üzerinde batıdan doğuya kuzeye doğru meyille ilerleyerek, Atlantik Okyanusu'nu ve ABD'yi katettikten sonra Pasifik Okyanusu üzerinde Dünya yörüngesinden çıkacak. 

Asterodin geçişinin, güzergahı üzerindeki bölgelerde yaşayan yaklaşık 2 milyar insan tarafından çıplak gözle izlenebileceği de belirtildi.

Mısır kötülük tanrısı Apofis'in adını taşıyan Dünya'ya yakın yörüngeli asteroid, 2004 yılında ABD'nin Arizona eyaletindeki Kitt Peak Rasathanesinde keşfedilmişti.

AA

Etiketler: Asteroid, Uzay
Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'li siyasetçiden İsrail'in Filistinli çocukları tutuklamasına karşı yasa tasarısı

    Tarihte ilk kez iki Türk takımı Avrupa Ligi play-off'ta Dörtlü Final'de

    6 il için kuvvetli yağış bekleniyor

    Zarif'ten ABD'ye 'ortak hareket etme' çağrısı

    'Yahudilere karşı antisemitizm fikri Müslümanlar için İslamofobiyi doğuruyor'

    Marmara'da hava sıcaklığının yarın 2 ila 4 derece azalması bekleniyor

    ''Bu dönemde Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı''

    Paris'te Sarı Yelekli Siyah Bloklu 1 Mayıs gösterisi; 200'den fazla gözaltı

    İsrail işgal ettiği Filistin'de evleri yıkmaya devam ediyor

    Pompeo: Venezuela’daki demokrasiyi yeniden kurmak için askeri güç kullanırız

    TBMM redlerle açıldı

    Cumhur ittifakı AKP’ye ağır mı geliyor?

    İşçiler meydanları doldurdu, EYT ve KHK teması işlendi

    Avusturya Başbakanı Kurz: Terör örgütü PKK’nın ülkemizde yeri yok

    Kalın ile Jeffrey görüşmesinde neler konuşuldu?

    Şehit Yalçın Koca duâlarla uğurlandı

    Türkiye genelinden 1 Mayıs izlenimleri

    Şehr-i Ramazan bu yıl 29 gün sürecek

    Meteoroloji ülke genelini uyardı: Serin ve yağışlı hava kapıda!

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Üç güzel haber
    Genel

    Din adına parti kurmak büyük bir cinayettir
    Cevher İLHAN

    “Türkiye ittifakı”nın altı boş çıktı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    Bekir Berk ile bayrak yarışı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zemin kayması...
    Genel

    Ekonomide riskler devam ediyor
    Raşit YÜCEL

    Cennetâsa bahar da yakın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şeriat, istibdadı kaldırmak için geldi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Evlilik tercihlerinde ahiret inancı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.