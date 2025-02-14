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14 ŞUBAT 2025 CUMA - YIL: 55

590 milyon ışık yılı uzağımızda konumlandırılmış...

14 Şubat 2025, Cuma 16:47
San'at ve hikmetle yaratılan Kainat Kitabı, büyük veya küçük her detayıyla uzaktaki veya yakındaki her hadisesiyle dikkatli nazarları Sani' olan yani san'atla tasarlayan, yaratan Cenab-ı Hakk'a çeviriyor. Euclid Uzay Teleskobu, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) ortak çalışması sonucunda, Dünya'ya 590 milyon ışık yılı uzakta konumlandırılan "NGC 6505" galaksisinin merkezinin çevresinde bir "Einstein" halkası saptadı. (Işık yılı, ışığın, bir Dünya yılında aldığı yoldur. Bir ışık yılı yaklaşık olarak 9 trilyon kilometredir. Bu 9'un yanında 12 sıfır demek! (9.000.000.000.000) - (https://tua.gov.tr/tr/blog/evren/isik-yili-nedir)

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Aklın ve hayalin sınırlarını zorlayan bu uzaklıklar, bu büyüklüker bütün haşmetleriyle birlikte nihayetsiz kudretiyle nihayetsiz suhuletle irade eden, yaratan, tasarlayan, devamlılığını sağlayan Cenab-ı Hak olan Allah-u Teala'nın Kadir, Alim ve Kayyum isimlerini tefekküre vesile oluyor.

NASA'nın internet sitesindeki habere göre, adını ışığın uzaydaki nesnelerin etrafında büküleceğini ve parlayacağını öngören genel görelilik teorisini ortaya koyan ünlü bilim insanı Albert Einstein'dan alan bir "Einstein" halkası görüntülendi.

Uzak bir galaksiden gelen ışığın bükülerek ön plandaki bir nesneyle aynı hizada görünen bir halka oluşturması sonucu ortaya çıkan Einstein halkasının, 590 milyon ışık yılı uzakta konumlandırılan "NGC 6505" galaksisinin merkezinin çevresinde olduğu tespit edildi.

Işık halkası "NGC 6505" arkasındaki henüz tanımlanamamış 4,42 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir galaksiden gelen ışığın yer çekimi dolayısıyla bozulmasıyla oluşuyor.

Halkayı analiz eden ilk bilimsel makalenin başyazarı Max Planck Astrofizik Enstitüsünden Conor O’Riordan, "Einstein halkası güçlü yer çekimsel merceklenmenin bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Euclid Uzay Teleskobu, 1 Temmuz 2023'te, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatılmıştı.

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AA

Etiketler: tefekkür, kainat kitabı, galaksi, ışık yılı, risale-i nur, einstein
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