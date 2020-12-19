Google, ABD'deki çalışanlarına ücretsiz Kovid-19 testi yapacak

ABD'li teknoloji devi Google ülkedeki çalışanlarına haftalık ücretsiz Kovid-19 testi uygulacaklarını duyurdu.

Alphabet Inc. bünyesindeki şirket, koronavirüs salgını döneminde çalışanlarına ayrıca evden çalışma imkanı sunuyor.

Wall Street Journal'a Şirketin sözcüsü bu uygulamanın zorunluğu olmadığını, Kovid-19 testi yapacak sağlık görevlilerinin söz konusu işlem için bizzat çalışanların evlerine gideceklerini açıkladı. Sözcü ayrıca ülke genelinde Google bünyesinde çalışan 90 bin kişinin bu imkandan faydalanabileceğini ve laboratuvar testlerinin de uygulamaya dahil olduğunu da sözlerine ekledi.

Sözcü, şirketin zorunlu olmasa da her çalışanın haftalık olarak test edilmesini tavsiye ettiğini söyledi.