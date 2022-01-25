Hubble'ın halefi Webb yörüngesine yerleşti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021'de fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu'nun yörüngesine yerleştiği bildirildi.

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Dünyanın en büyük ve gelişmiş uzay teleskobu Webb, san'at ve hikmetle tasarlanan ve yaratılan ve dikkatli nazarları lisan-ı haliyle tefekküre davet eden kainatın başlangıcıyla ilgili bilgilere ulaşmak için gönderildiği uzayda, yaklaşık 1 milyon 600 bin kilometre mesafedeki hedefine ulaştı.

Yeryüzüne Ay'dan 4 kat daha uzaklıkta olan 7 tonluk uzay teleskobunun, belirlenen noktaya vararak Güneş'in etrafında yörüngeye girmek için roket iticilerini yaklaşık 5 dakika ateşlediği ve planlandığı gibi son durağına ulaştığı belirtildi.

Haziranda bilimsel gözlemlerin başlayabilmesi için 10 milyar dolarlık gözlemevindeki aynaların hala titizlikle hizalanması ve kızılötesi dedektörlerin yeterince soğutulması gerektiği ifade edildi.

Kainatın tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor

NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Kainatın gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık. Ve Webb'in bu yaz evrene dair ilk yeni görüşlerini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

James Webb Uzay Teleskobu’nun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra yaratılış sahnesinde ilk gözlemlenen yıldızların ışığını yakalayarak kainatın tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşındaki çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.