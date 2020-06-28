Topu Danıştay’a atmayın

Türkiye, Kıbrıs’a çıktı ve Amerikan ambargosu başladı ve bu ambargoya karşılık Süleyman Demirel’in başkanı olduğu “Milliyetçi Cephe” hükümeti 1975 yılında Amerikan üslerini kapattı.

Ve Türkiye ekonomisi buna dayandı. Ayasofya Fatih’in vakfiyesidir, tamam. 1980 yılında 189 Milletvekili ile minarelerinden ezan okunmaya, Hünkâr Mahfilinde namaz kılınmaya, Hırka-i Saadette Kur’ân okunmaya başlandı. (Demirel’i ve zamanın Kültür Bakanı Rıfkı Danışman’ı rahmetle anıyorum.) Çünkü Türkiye dış baskıları göze alabilecek güce sahipti. (Ama 12 Eylülün bunları iptal etmesi ayrı bir konu.) Ayasofya iyi güzel açılsın da, şimdi Türkiye’nin dış baskılara tahammül edebilecek mecali var mı, bırakırlar mı? Devletluları bu durumun farkında olmalıdırlar ki topu Danıştay’a atmaktadırlar.

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