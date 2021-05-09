Şifa hazımdadır

ORUÇ TUT, SIHHAT BUL - Hazırlayan: Cenk Çalık

Dikkat edilirse şifanın hazımda olduğu belirtiliyor. Unutulmamalıdır ki yediklerimizle değil, sindirdiklerimizle yaşıyoruz!” 1 Hazım tamamlanmadan yemek yemek illettir. Sindirimi sadece midedeki sindirim olarak düşünmek yanlış olur. İlmî olarak sindirim; mide ve ince bağırsak, karaciğer, kan ve hücre olmak üzere dört aşamalı bir süreçtir. 2

Üstad Hazretleri bu hakikati “Sonra, nizâmât-ı muayyene ve harekât-ı muttarıda ile ve desâtir-i mahsusa ile, rızık olarak bir bedene girip, o beden içinde dört matbahta pişirildikten sonra ve dört inkılâbât-ı acîbeyi geçirdikten sonra ve dört süzgeçten süzüldükten sonra, bedenin aktârına yayılarak, bütün muhtaç olan âzâların muhtelif ve ayrı ayrı derece-i ihtiyaçlarına göre, Rezzâk-ı Hakikînin inâyetiyle ve muntazam kanunlarıyla inkısam ederler.” 3 ifadeleriyle özetlemiştir.

Dolayısıyla yemek yedikten sonra ikinci defa yemek yiyebilmek için mide ve ince bağırsaktan oluşan ilk hazmın bitmesi gerekir. Bu da en 3-5 saat, eğer karışık ve fazla yenildiyse 6-10 saat beklenmesi anlamına gelir. Efendimiz’in (asm), “Geceleyin veya gündüzün ikişer defa yemek illettir…” ve “Tokken yemek hem hastalık, hem de haramdır…” 4 beyanları mevzuyu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Büyük düşman: Endüstriyel gıdalar!

Günde iki öğün yemek endüstriyel gıdalarla mümkün değildir. Dr. Dizdar’ın, “Endüstriyel gıdadaki ana sorunlardan biri tokluk hissi oluşturmaması ya da açlık hissinin daha çabuk ortaya çıkmasına sebep olmasıdır. Bu durum sadece endüstriyel gıdanın daha rafine olmasıyla (dolayısıyla daha çabuk emilmesiyle) ilişkili görünmemektedir. Gıdaya uygulanan aşırı fizikî işlemin muhtemel sonuçlarından biri, tokluk hissi oluşturabilecek unsurların ortadan kalkmasıdır. Doyumun oluşmaması aşırı yeme isteği ile daha çok tüketilmesine sebep olur.” 5 şeklindeki ifadeleri, sürekli açlık çeken bir insanın defalarca yemek yemek zorunda kalacağının izahıdır.

Üstadın, İbn-i Sina’nın son cümlesindeki (Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, taam taam üstüne yemektir) tavsiyesine Haşiyeyle (Yani vücuda en muzır, dört beş saat fâsıla vermeden yemek yemek veyahut telezzüz için mütenevvi yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır.) izah etmesi cay-ı dikkattir.

Dipnotlar:

1- Prof. Dr. Arnold Ehret, Oruçla Yeniden Sağlığa Kavuşma ve Gençleşme, s. 65.

2- Aidin Salih, Gerçek Tıp s. 17.

3- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 591.

4- Aidin Salih, Gerçek Tıp s. 18.

5- Dr. Yavuz Dizdar, Yemezler, s. 67.