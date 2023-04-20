Sukraloz - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Kodu E955’tir. Şekerden üretilen ve pazara en son giren sentetik tatlandırıcıdır. Düşük kalorili ve şekerden 600 kat tatlı olup, klorla muamele edilir. Kristal toz formundadır ve çok düşük sıcaklıklarda bile suda çok rahat çözünür.

Soğuk ve dondurulmuş tatlılar, tatlı soslar ve toppingler, toz jöle ve tatlı karışımları, konserve meyveler, reçeller, marmelatlar, turtalar, gazlı, gazsız ve toz içecekler, sporcu içecekleri, aromalı sütler, hazır kahve çeşitleri, üçü bir arada çeşitleri, çay çeşitleri, fonksiyonel içecekler, yoğurt çeşitleri, dondurmalar, sakızlar, pastiller, ekmek miksleri, diğer unlu mamul karışımları, dondurulmuş unlu mamul mamuler, salata sosları, kahvatılık gevrekler, sıcak çikolata karışımları, besin takviyeleri, çeşniler ve baharat karışımları gibi çok sayıda üründe yaygın olarak kullanılır.

Isıtıldığında “kloropropanol” gibi zararlı maddeleri oluşturabilir. Bu maddeler ise kanser riskini artırır. Metabolik sendrom, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir. Karaciğer ve böbrekleri tahrip eder.

Kişinin beyin berraklığını yitirmesine sebep olur. Mikroplarla parçalanmaya bile dirençli olması sebebiyle tam bir çevre kirleticisi olduğu söylenebilir. Bağırsak florasını etkin bir şekilde azaltır, bağışıklık sistemini bozar, migrene yol açar.

Piyasaya çıkışı yeni olması sebebiyle, hakkındaki az sayıda araştırma bile, oldukça riskli olduğunu göstermiştir. Mezkûr hakikat ne kadar tehlikeli bir potansiyeli olduğunu izhar eder. Bu katkıyı içeren ürünleri tüketmekten imtina etmek elzemdir vesselam…