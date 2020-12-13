Ey insanlık, uyan, İslama sarıl

“Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, âlil bir uzvun reçetesi ittiba-ı Kur’ân'dır” beyanı, Bediüzzaman Hazretleri'nin zamanımızı en güzel şekilde tarif eden veciz bir cümlesi.

Evet, içinde bulunduğumuz bu asır; hastadır, âlildir. Bunca teknolojiyi keşfeden insan, salgın hastalıklar karşısında çaresiz.

Oysa çare ve reçete İslâmdır, Kur’ân dır, Sünnet-i Seniyyeye uymaktır. Hemen her gün haberlerde işitiyoruz. Fakirlik, kadın hakları, zulüm, savaş, adaletsizlik ve kumardan kaynaklı olayların çare ve çözümleri İslâmiyette vardır.

Geçtiğimiz günlerde bir futbol karşılaşmasında çıkan ırkçılık tartışmaları dünyanın gündemine oturdu. Olay şu: Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçta maçın kenar hakemlerinden biri Başakşehir teknik ekibimizde olan Webo'yu renginden dolayı küçümser bir ifade ile hitap edince yer yerinden oynadı.

Sanki ırkçılık olayı, ortaya yeni çıkmış gibi tweetlerde, her türlü sanal yayınlarda rekor kırıldı.

Ey insanlık uyan! Irkçılığı İslâmiyet 1400 yıl önce şiddetle reddetti!

“Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız, takvada en ileri olanınızdır.” (Hucurat, 13)

“Kim ki ırkçılık iddiasında bulunursa bizden değildir. Irkçılık uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık uğruna ölen bizden değildir.” (Hadis-i Şerif)

Deccalizm ve Süfyanizm, kitleleri daha rahat yutmak için ırkçılığı kullanmaktır. İnsanın rengini seçme hakkı yoktur. Kendi annemiz ve babamız dahi bizim tercihimiz değildir.

Dünyada ne kadar kalacağız, ne yiyeceğiz, ne kadar yaşayacağız, kalbimiz ne kadar çarpacak biliyor muyuz?

Elbette ki bilmiyoruz. Bütün bunları bilen ve takdir eden, seni ve kâinatı yaratandır. İnsanları ırkından dolayı küçümsemenin cürmünü, günahını anlamak lâzım. Haydi, tövbe edin ve İslâmı yaşayın, zira selâmet İslâmda ve Kur’ân'dadır.