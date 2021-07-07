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7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Günahlar koruma altında mı?

07 Temmuz 2021, Çarşamba
“Bidayet-i zuhur-i İslâmiyette muannit ve kitapsız kâfirlerin ve nifaka giren eski dinlerin münafıkları gibi, aynen bu zaman-ı ahirde bir naziresi çıkacağını ders-i Kur’âniden gelen bir sünûhatla, Eski Said hissetmiş…” (İşaratü’l-i’caz, s. 16)

Bediüzzaman Hazretleri, İslâmiyetten önceki zamanlarda olduğu gibi kitapsız kâfirlerin ve eski dinlerin münafıkları gibi, içinde bulunduğumuz ahir zamanda benzerlerinin çıkacağını Kur’ân’dan aldığım dersle anladım diyor.

Kıyamet âlâmetlerinden olan, büyük günahların (içki, kumar, fuhuş, faiz v.b) devlet eliyle yaptırılmasından ve korunmasından güç alan dinsizlik komiteleri bu günah şubelerini daha da genişleterek insanları oturdukları yerden bu günahların işlenmesini kolaylaştırmışlardır.

Allah (cc) Kur’ân-ı Kerîm’inde Yahudilerin iki fesat çıkaracaklarından bahseder. Bunlardan birisi faiz bataklığı olan bankalar olduğu gibi diğeri de insanlar ve milletler arasında ihtilâllere, karışıklıklara sebebiyet veriyor olmalarıdır.

Bu planların her ikisi de kısa ve uzun vadeli yıllara dayanan devlet politikalarıdır. Önce devletleri, bankaları vasıtasıyla faiz batağına sokup daha sonra da yardım ediyormuş gibi görünerek genleri oynanmış tohumları almaya mecbur ederler.

Bunun neticesi olarak, genleri oynanarak üreme kabiliyetini kaybetmiş gıdaları alan yeni nesil, kısırlık başta olmak üzere adı duyulmamış birçok hastalıklara yol açtığı hakkındaki ilmî açıklamaları hemen her gün duymaktayız.

Kur’ân-ı Kerîm’in güneş gibi âyetlerini üflemekle söndürmeye çalışan Yahudi zındıka komiteleri, Allah’ın (cc) “Ben sizi bir erkek ve bir dişiden yarattım” âyeti ile bir kadın, bir erkek olarak iki cins insan vardır emrine karşı, genlerini oynayarak hasta ettikleri insanlar ile üçüncü bir cins daha vardır garabeti ile büyük bir cürüm işlemektedir.

İşin en tehlikeli kısmı ise; bu duruma düşmüş olanları âyet, hadis okuyarak veya “günahtır” diyerek aydınlatmaya çalıştığınızda büyük hakaretler görebilirsiniz. 

Bu günahlar o kadar meşrû hale geldi ki, kıyafeti ve sözleri ile bu akımı desteklediğini ifade eden bir sporcuyu mensubu olduğu büyük camia, sporcusunun arkasında olduğunu açıklıyor.

Evet, Peygamber Hazreti Lut’un (as) kavminin içine düştüğü ahlâksızlık girdabını yaşıyoruz. Hazreti Lut (as) kavmini ıslah edemeyeceği anlaşılınca, bir gece Allah’tan gelen emirle kendisine inananlarla birlikte bulunduğu şehri terk ettiler. Cenab-ı Allah, geride kalanları helâk ederek, kıyamete kadar gelecek insanlara ders verdi.

Ancak, bu ahlâksızlık musîbeti o kavme münhasır olduğundan, Hz. Lut’un (as) ve kavminin gideceği başka şehirler vardı, bu zamanda ise bu musîbet bütün dünyayı kaplamış vaziyette, insanların gideceği başka bir dünya da yok.

Böyle olunca, On Beşinci Mektupta geçen hakikatten başka yol kalmıyor. Şöyle diyor Üstad: “…ekalliyette kalan veyahut mağlûp düşen ehl-i hak… Kıyametin dehşetlerini görmemek için, bir eser-i rahmet olarak, ehl-i imanın ruhlarını daha evvel kabzedilecek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır.” 

Çünkü; “küfür ve cürüm umumî olursa, musîbette umumî olur” diyor Bediüzzaman Hazretleri.

“…Eskiden Mançur, Moğol unvanıyla içtimaat-ı beşeriyeyi zirüzeber eden taifeler ve Sedd-i Çini’nin yapılmasını sebebiyet verenler, kıyamete yakın yine anarşistlik gibi bir fikirle medeniyet-i beşeriyeyi zirüzeber edecekleri rivayetlerde vardır.

Bazı mülhitler derler: “Bu kadar acayibi yapan ve yapacak taifeler nerede?

Elcevap: …Mevsim değiştikçe memleketi fesada veren kesretli o taifelerin hakikatleri mahdut bazı fertlerde saklanıyor. Yine zamanı geldikçe, emr-i İlâhî ile o mahdut fertlerden gayet kesretli aynı fesad yine başlar… Aynen öyle de, bir zaman dünyayı hercümerc eden o taifeler izn-i İlâhî ile mevsimi geldiği vakit, aynı o taife, medeniyet-i beşeriyeyi hercümerc edecekler. Fakat onların muharrikleri başka bir surette cereyan eder.” (Sözler, s. 553)

Yani, insanlık tarihi boyunca, iman cereyanının karşısında olanlar, ahir zamanda saklandıkları yerden çıkarak hareket merkezleri ve suretleri değişik olsa da netice olarak yaptıkları tahrip ve fesat aynıdır, şehevî ve nefsanî duyguları harekete geçirerek insanlığı perişan ederler.

Bu zamanda maddî setler fayda vermeyeceğinden, Sedd-i Zülkarneyn hükmünde olan Risale-i Nur’un elmas kıymetindeki iman hakikatleri ile kalplere manevî setler yaparak küfür cereyanından korunabiliriz.

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