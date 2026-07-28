Zulümde sınır tanımayanlar...

İngiliz doktor ve aynı zamanda eski bir TV sunucusu olan Javid Abdelmoneim, Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières - MSF) Uluslararası Başkanlığını yapıyor.

Kendisi 2024 yılında Gazze’de, ağırlıklı olarak Nasır Hastanesi’nde acil servis doktoru olarak görev yapmış. Gazze’deki soykırımın 1.000 günü aşması ve ateşkesin İsrail tarafından ihlal edilmeye devam edilmesi üzerine Dr. Javid, İsrail’in soykırım niteliğindeki kampanyasını sürdürmesine izin veren dünya liderlerine, uyguladıkları politikalarda köklü bir değişiklik yapma çağrısında bulunmuş.

Sınır Tanımayan Doktorlar – Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ofisi adına yapılan açıklamaya göre Dr. Javid Abdelmoneim, dünya liderlerine seslenerek şöyle demiş:

“Filistin genelinde, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistinlilere yönelik eylemlerinin birikimli etkisi açıktır: Bu eylemler, Filistinlilerin onurlu ve sağlıklı bir yaşam sürme imkânını aşındırmıştır. Bunun açıkça ifade edilmesi gerekir. Gazze’de uygulanan politikalar ve Batı Şeria’da gözlemlenen gidişat, Filistin’in işgal yoluyla sömürgeleştirilmesine yönelik daha geniş kapsamlı İsrail projesine işaret etmektedir.

“İsrail’in Gazze’deki soykırımının başlamasının üzerinden 1.000 günden fazla zaman geçti ve Filistinlilere yönelik toplu cezalandırma bugün de devam ediyor. Sözde bir ateşkes ortamında dünya, Filistinlilerin çadırlarında, hastanelerde ve sokaklarda her gün sakat bırakılmasını ve öldürülmesini olağan karşılamaya başladı.

“Ateşkes” kelimesi artık tüm anlamını yitirmiş durumda. Bu satırları yazarken ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor; Gazze’deki felaket boyutundaki duruma yönelik ilgisizlik de aynı şekilde büyüyor. Bu tablo, son on yılların dünya siyasetindeki en çarpıcı başarısızlıklarından biri olarak karşımızda duruyor. (...)

“İsrail, Batı Şeria’da sağlık hizmetlerine erişimi sistematik biçimde engellemeye devam etmiş, Gazze’de ise sağlık sistemini kasıtlı olarak tahrip etmiştir. Sağlık çalışanları, hastalar, ambulanslar ve hastanelerin tamamı hedef alınmıştır. (...)

Filistin’deki bir numaralı sağlık sorunu İsrail’in işgalidir. İsrail’in kullandığı yöntemler artık uluslararası düzeyde olağan karşılanır hâle gelmiştir; dünya liderleri İsrail’in bu tutumunu normalleştirmiştir. Siyasî destek, askerî yardım ya da sessizlik yoluyla, İsrail’in bu politikalarını sürdürmesine imkân sağlamışlardır. (...) Acil olarak köklü bir politika değişikliğine ihtiyaç vardır. Bu değişiklik; Filistinlilerin onurunu önceleyen, sivillerin korunmasını esas alan, insanî yardımların hiçbir engelle karşılaşmadan ulaştırılmasını güvence altına alan ve tüm hükümetleri hesap verebilir kılan bir yaklaşımı benimsemelidir. Bu değişim gerçekleşmediği takdirde, önümüzdeki 1.000 gün bir dönüm noktasını değil, aynı yıkıcı gerçekliğin devamını temsil edecektir.” (Kuruluşun 20 Temmuz 2026 tarihli Basın Bülteni)

Temennimiz bu haklı ve doğru çağrının karşılık bulması ve hür dünya liderlerinin “Zalim İsrail”e engel olmasıdır...