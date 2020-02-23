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23 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 51

Dizelin saltanatı yıkılırken

23 Şubat 2020, Pazar
Almanya’da başlayan dizel yasakları Avrupa şehirlerinde yayılıyor. İlk olarak 2018 yılında Köln’de başlayan dizel yasağı Hamburg, Stuttgart, Bonn ve Essen’in ardından geçtiğimiz yıl Milano’da da uygulanmaya başlanmıştı. Almanya ve İtalya dizel araçlarının satışını yavaşlattı.

BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, dizel araçlara olan talebin bir tek Türkiye’de arttığına dikkat çekerek, “2030 yılına kadar dizel araçlar kademeli olarak üretimden kalkacak. Özellikle nüfus yoğunluğu yüksek ve tarihî dokusu olan şehirlerde bu tarih çok daha erkene çekilebilir. Avrupa’da başlatılan ‘greenzone’ uygulamalarını büyük şehirlerimizde görebilmemiz mümkün. Dizel araçlar yolun sonuna geldi. (motor1com)

Dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından yapılan laboratuvar testlerinde çevreye 10 kat daha fazla zarar verdiği tesbit edilen dizel yakıt yanarken ortaya çıkardığı katı parçacıklar dolayısıyla yalnızca havayı kirletmekle kalmıyor, tarihî yapılara da zarar veriyor. Bütün dünyada üretimi yavaşlatılan dizel motorlu araçların 2030 yılında tamamen üretimden kaldırılması bekleniyor.

İngiliz hükümetinin yaptığı bir açıklamada, hava kirliliği ve fosil yakıt emisyonlarını azaltmak amacıyla, benzinli dizel ve hibrit araçların satış yasağını planlanandan beş yıl önceye alarak 2035’e çekmiş. (internet siteleri, 5 Şubat 2020)

Hollanda parlamentosu 2025 yılından itibaren dizel araçların satışını yasaklayan bir karar almış. Almanya elektrikli araçları teşvik için benzinli ve dizel araçların satışını 2030 yılından itibaren yasaklamayı planlıyor. (AA) Autocar sitesinin haberine göre dizel seçeneğini kaldırması planlanan ve artık olmayan araçlar listesinde şunlar vardır: 500X, Honda CR-V, Kia Rio, Subaru, ToyotaRAV4.

28 Ocak tarihinde haber sitelerinde şöyle bir haber yer aldı: Avrupa’daki dizel yasakları Türkiye’ye zorunlu emisyon testini getirdi. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen zorunlu emisyon testi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni yılın ilk günlerinde yayınladığı kararname ile kesinleşti. Yeni çevre kanunu ile kesinleşen zorunlu emisyon ölçümü Ankara’da başlatılmış altı ay içinde Türkiye genelinde uygulanması bekleniyor. (BrandistanbulPR)

Dizel yasağıyla ilgili uygulamalar bir gün İstanbul’a da ulaşabilir. Ciddî bir araç trafiğinin olduğu ve hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu düşünüldüğünde olabilir.

Bir ay önce bir haberde İstanbul’da hava kirliliği üst düzeyde asit yağmurları bekleniyor diye İTÜ Meteoroloji Bölümü’nden Dr. Deniz Demirhan, “Yüksek basıncın olduğu günlerde işlerimizi iç mekânlarda halletmeye özen göstermemiz gerekir. Eğer böyle bir ortamda bulunmamız gerekirse en azından bir maske yardımıyla solunum almamız gerekir” demiş.

Demirhan, maksimum 50 mikrogram olması gereken PM10 değerini 189 mikrogram, maksimum PM2.5 değerini ise, 199 olarak ölçmüş. İstanbul’da yaşayıp sigara içmediği için sevinenlere şu üzücü bilgiyi vermiş: “İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigaraya denk.”

Dünya güzeli İstanbul’umuzun havası ve her şeyinin korunması dileğiyle.

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