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23 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Risale-i Nur’da hocalar (4)

Cevat Çakır
23 Ağustos 2020, Pazar
Hocalar kısmının yüzünü ak eden Nur Talebesi saff-ı evvel hocalar: Nur’un erkânından ve hocalar kısmının yüzünü ak eden Nur’un santralı Sabri’nin mektubunda, merhum Hafız Ali, Hasan Feyzi ve onların halefi ve vazifelerini gören Ahmed Fuad’ın, ihtiyar ve vazifesi bitmek üzere olan bu biçare Üstadlarına bedel ömrünü feda etmek, onun yerinde çabuk berzaha gitmek gibi, Sabri kardeşimiz de dördüncü olmak üzere ve ömrünü kabilse bana vermek, nefis ve kalbini ikna edip bana yazıyor. 1

Korkak hocalara çağrıda bulunan Alacamescid Köy İmamı İbrahim Edhem’le ilgili Üstadın söyledikleri: Edhem Hoca namında Balıkesir’de muhacir ve Celâleddin-i Rumî’nin mensuplarından, yirmi seneye yakın köy hocalığı ve çocuklara Kur’ân okutmakla meşgul ve şimdi de tam Risale-i Nur’a Balıkesir ve Kırkağaç havalisinde hizmet eden ve uzun mektubuyla korkak hocaları Nurlar’a dâvet eden ve cesaret veren ve Balıkesir, Kırkağaç havalisi Nur şakirtleri namına “Sandıklı Alamescid Köy İmamı İbrahim Edhem” imzasıyla yazdığı mektupta, çok ehemmiyetli ve güzel fıkraları var ve korkak hocalara tokatları var. O zatı cidden tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Hem ona, hem mektubunda isimleri bulunan yeni ve çok Nurcular’a selâm ediyorum. 2

Risale-i Nur’dan iktibas yapan hocalara Üstadın hakkını helâl etmesi: Yirmi seneden beri çoklar, hatta büyük hocalar eserlerinde ve müellifler de Nur’un meselelerinden çoklarını almışlar ve alıyorlar. Hatta değil böyle dost zatları, belki resmî makamları bulunan ve eserler yazan ve Nurlar’ın intişarlarına taraftar olmayan ve eserleri revaç bulmak niyetiyle Nur’un neşrine mani olanları dahi helâl ediyoruz. Çünkü onların men’leri başka bir tarzda ve daha faydalı intişarına ve fütuhatına vesile oluyorlar. 3

İstanbul Üsküdar’daki Nurcu vaiz hocalar: İstanbul’un Üsküdar tarafından Nurcu vaiz hocalar Nur’a çalıştıklarını ve Gerze’den mühim bir ticaret ve gayet Nurlar’a müştak ve Nurlar’a tam çalışmaya azmeden bir yeni kardeşimizin güzel mektubunu aldık. İbrahim’le Salih’i ve o zatı çok selâmımızla beraber tebrik ediyoruz, muvaffakiyetlerine duâ ediyoruz. 4

Nur dairesine giren mekteplilerin çokluğu, hocaların azlığı meselesi: Risale-i Nur şakirtlerine bazı vilayetlerde ilişilmiş. Halbuki ben, medreseden çıktığım için hocalardan istimdad etmek lâzımken, bütün kuvvetimle Maarif dairesine ve mekteplilere itimad edip onlara dayanmak istiyordum. Çünkü Nur dairesine girenlerin çoğu mekteplilerdir, hocalar azdır; çoğu çekindiği halde, mektepliler kemal-i takdirle Nurlar’a sahip çıktığından, kalbimden derdim: İnşaallah Maarif dairesi Nur şakirtlerini himaye edecek. 5

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, 197. 2- A.g.e. 204. 3- A.g.e. 226. 4- A.g.e. 250. 5- A.g.e. 256.

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